Представить себе ситуацию, когда с экранов российских телевизоров, в прямом эфире самых рейтинговых ток-шоу и новостных лент информационных ресурсов федерального масштаба будет совершенно открыто звучать нарратив о смене президента России, ещё год назад было просто невозможно. Но на сегодняшний день тема транзита власти уже не обсуждается на уровне кулуаров, инсайдов и аналитики про обостряющуюся в России борьбу за власть. Это одна из главных тем нынешней медиа-повестки в России.

Российское информационное пространство буквально сотрясает тема “транзита власти” с гипнотическим навязыванием догмата – Путину пора уходить.

В марте 2020 года Владимир Путин, в интервью ТАСС, строя планы на изменения в Конституции РФ, позволяющие ему находиться у власти ещё минимум 10 лет, словно в шутку говорил, что российские элиты, скорее всего, будут нервничать из-за неопределенности в контексте транзита власти. Сетуя на неизбежную “разбалансировку”, он лицемерно акцентировал внимание на том, что для него первичный источник власти — это народ.

Но это всё Владимир Путин говорил с перспективой на 2024 год, но “разбалансировка” началась уже в 2020, сразу после того как президент РФ замкнулся в своём бункере в Ново-Огарёво, с каждым днём всё больше и больше отстраняясь от управления государством.

К середине 2020, в разгар пандемии коронавируса, стало очевидно, что ряд субъектов Федерации действовали по аналогии с феодальными наделами, отдельно и самостоятельно. Это стало одним из самым показательных сигналов того, что центр перестал, что либо решать в стране.

К концу 2020 года, так называемые элиты уже не просто переживали о “разбалансировке” в ходе транзита власти, а стали прямо говорить – Владимир Владимирович, пора и честь знать, ускоряйте транзит.

Например, Альфред Кох отметил, что: "Властная элита, если хочет сохраниться (хотя бы на 70%), должна сменить лидера", а сам Путин на сегодня превратился в "загнанную лошадку" и “сбитого лётчика”.

Одиозный кинорежиссёр Карен Шахназаров, на страницах подконтрольного ГУ ГШ ВС РФ ресурса “Царьград”, владельцем которого является православный олигарх, спонсор метастаз “русского мира” Константин Малофеев написал, что большая часть российской элиты – прозападная и проамериканская, и даже часть патриотической элиты - вполне внутренне прозападная и проамериканская. Причём, ни первые, ни вторые недовольны тем путём, по которому ведёт Россию Путин.

Повторюсь, об этом пишет провластный кинорежиссёр, на сугубо пропагандистском ресурсе, курируемом силовой структурой, которая и является олицетворением одной из упоминаемых автором российских элит.

А буквально намедни и вовсе произошло невероятное! В эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", лидер движения "Суть времени" и один из идеологов “русского мира” Сергей Кургинян заявил, что идеологические и политические корни Алексея Навального находятся не в ЦРУ, ведь его хозяева-кураторы из числа высшей элиты России. В данном случае Кургинян явно имел ввиду олигарха Михаила Фридмана, занимающего 8-е место в России по капиталу и находящегося под покровительством СВР РФ.

И вот, что же мы можем видеть.

Огромное количество спикеров говорят о том, что Путин не устраивает элиты. Но мало кто из них обращает внимание на главное – вся российская элита, равно как и сами же спикеры, являются порождением, детищем, проектами либо аффилиантами тех или иных силовых структур. МО РФ, ГУ ГШ ВС РФ, ФСБ, СВР РФ и так далее. И говоря, Путин не устраивает элиту России, подразумевается – Путин не устраивает силовиков России, причём всех и разом.

У Путина сейчас нет сторонников среди силовых структур, и он и вправду в Ново-Огарёво уже давно находится как заложник, ожидающий своей участи. Вопрос в другом – какова эта участь для него будет прописана?

Ведь не зря упоминается народная масса, которой достаточно ловко российские силовики всегда могли манипулировать. И если дворцовый переворот неприемлем для восприятия Западом и рядом тех же элит, особенно в контексте борьбы за власть, то имитация народного бунта это как раз то, что нужно!

И всё это бесконечное словоблудие на российских телеканалах и на страницах новостных лент, про смену власти, ничто-иное, как психологическая подготовка россиян к тому, что уже готовят в ближайшей перспективе силовики. Ох, извините, “российская элита”.

А готовят они Россию без Путина.