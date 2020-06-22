Президент Росії Володимир Путін 22 червня провів акцію з нагоди річниці початку Другої світової війни.

Він поклав квіти до стел міст-героїв, серед яких українські Київ і Одеса, що обурило мережу. Ролик у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Путін поклав квіти до стел міст-героїв в Олександрівському саду: зокрема, до стел Києва, Одеси, Мінська", – написав він.

Путін поклав квіти до стел міст-героїв Другої світової (Twitter Дмитра Смирнова)

На кадрах видно, як глава РФ під час вшанування пам'яті загиблих солдатів кладе квіти біля стел і злегка поклоняється перед ними.

Зауважимо, що такий демонстративний вчинок лідера країни-агресора Росії не оцінили користувачі мережі. Вони нагадали про те, що саме його країна розв'язала ще одну війну в світі – на сході України.

Скриншот повідомлення журналіста (Twitter Дмитра Смирнова)

"Путін воює на Донбасі, в Сирії, в Лівії. Його агенти вбивають по всьому світу. Ця людина хоче смертей, він ними харчується", "Поклав квіти... а сам стоїть за спинами Донбасу, сьомий рік! І стоятиме, до останнього жителя?! А потім згадає, всіх розділених росіян, у храмі болотного кольору", – обурюються користувачі.

Коментарі користувачів (Twitter Дмитра Смирнова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії офіційно змінили дату закінчення Другої світової війни – тепер у країні такою вважається не 2, а 3 вересня.