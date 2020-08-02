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Путину ничего не помогло ничего, россияне требуют от него уйти по добру

Андрій Зубов
Андрій Зубов
Новини Росії
1,2 т.
Путину ничего не помогло ничего, россияне требуют от него уйти по добру

ЗАВИСТЬ

Правитель, если он, тем более, правит бессменно два десятилетия и если его возраст – к семидесяти, обязательно думает, каким запомнит его страна, как о нём будут писать историки. Тем более, если правитель любит историю и сам немного – историк.

У правителя было своё чудо, когда он, простой офицер КГБ вдруг стал во главе громадной страны. Так сошлись планеты, так договорились влиятельные люди. А потом у правителя был его звездный час, когда началось собирание "распавшейся страны" и Крым "вплыл в свою гавань". Но всё это в прошлом. Теперь повсюду кричалки, самая приличная из которых "Раз, два, три - Путин уходи". И его портрет с надписью "надоел".

И в этом было бы полбеды, это можно было списать на происки закулисы, на руку Запада, на вечно недовольных интеллигентов, если бы вдруг, в "глухой провинции у моря" тот самый "глубинный народ" не поднялся бы горой за избранного ими губернатора. И многие десятки тысяч человек и в жару и в ливень совершенно добровольно, и даже с риском потерять свободу и работу выходят на улицы, скандируя "Я-мы Сергей Фургал!" Им говорят, что он бандит и убийца, а им – как с гуся вода – "Я-мы Сергей Фургал" и точка. И теперь уже по всей Руси великой - от Камчатки до Петербурга...

А за старого правителя никто так не выйдет. Разве что работники коммунальных служб за денежку. Никто не будет под барабанный бой без всяких инструкций из АП скандировать "Я-мы Владимир Путин". Никто. Ни в Хабаровске, ни в Москве, ни где. Наоборот, все скандируют обидные кричалки и носят еще более обидные плакаты...

Быть может на секунду он сравнит Фургала с Варравой, а себя... Да нет, старый правитель ведь не забыл своей жизни, такое сравнение он отбросит. Но все больше в сердце горечи, горечи и зависти...

Ничего не помогло, ни бряцанье гиперзвуковым оружием, ни патриотические статьи - его презирают и требуют уйти по добру - поздорову, а арестованного за убийство губернатора любят и ради его свободы готовы на жертву те самые глубинные люди, те самые простые сибиряки на которых он еще так недавно надеялся и которые были с ним так солидарны...

Как тяжко, когда снедает зависть. А тебе уже под семьдесят. И изменить ничего нельзя. И только будут расти и шириться улюлюканье и свист... А ведь могло быть иначе. Как у этого, который сейчас под следствием, и имя которого вдруг узнал весь мир - "Я, мы Сергей Фургал"...

И старый диктатор ясно понимает, что силой народ любить не заставишь, а денег жалко, ведь нужно много денег, очень много. Они есть, упрятанные по всему миру верными дружками, но их очень жаль... Да и деньгами покупается любовь только проститутки. И за деньги десятки тысяч людей не пойдут под дождем с твоим именем на устах.

Жизнь проиграна, печально...

Впрочем, есть еще одно, что может заставить будущих историков говорить с уважением о старом диктаторе. Всего два слова. И ты их слышал в самом начале своего долгого пути и начал свой путь благодаря этим словам когда-то двадцать лет назад. - "Я ухожу..." Эти слова могут стать победой над неправедным прошлым, победой над разъедающей печень завистью. Могут стать самой главной победой - победой над собой.

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Джерело:Фейсбук Андрея Зубова
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