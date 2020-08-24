Пропаганда посылает разным аудиториям заточенные персонально под них месседжи. Для обывателей - Навальный самогоном отравился и, вообще, у него диабет, вовремя "рафаэлку" не съел, да и не болеет он вовсе, все это - цирк. Так из противоречивой лжи создаётся информационный шум, дезориентирующий и запутывающий обывателя.

Для интеллигенции и Запада кремлевские повара готовят более изысканные блюда. Манипуляторы готовы признать, что Навального отравили, но только не по приказу и не с санкции Кремля: "Путина подставили, ему это невыгодно, силовики перестарались".

Можно было бы понять такую "наивность", если бы это было первый раз. Но ровно тоже самое говорили и после убийства Литвиненко, Политковской, Немцова, отравления Кара-Мурзы, Скрипалей, Верзилова и т.д. Выходит, что Путин - такой несчастный терпила, которого силовики из года в год подставляют, а он страдает, но продолжает их награждать и двигать по карьерной лестнице. Очевидный абсурд.

Судя по всему, именно Путин лично принимает решения о покушениях на оппозиционеров. На каждого убитого или отравленного у него - персональный зуб. Литвиненко и Скрипаль с его точки зрения - предатели чекистской альма-матер, продолжавшие разоблачать родную контору. Верзилов сломал ему кайф от закрытия ЧМ по футболу. Не удивлюсь, если он прямо на стадионе и распорядился наказать смутьяна. Немцов публично вербально опускал нашего недофюрера и пытался объединить против него других выходцев из ельцинской элиты. Навальный - единственный человек в России, способный вывести массу людей на уличный протест. Смертельно напуганный белорусскими событиями диктатор просто не мог оставить такого оппонента живым и здоровым.

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