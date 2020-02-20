Путіну не сподобався жарт з інтернету: відео конфузу

Президент Росії Володимир Путін кілька збентежився, коли йому озвучили жарт, яка гуляє в мережі.

Це сталося під час зйомок проекту ТАСС "Двадцять питань Володимиру Путіну". Відомо, що російський президент дуже погано ладнає з сучасними технологіями і не сприймає їх (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Путін "МК"

Ведучий озвучив йому популярний серед російських користувачів жарт: "Через аномально теплу погоду розпустився уряд".

Відповідь Путіна був трохи відстороненою. "Смішно. А чого він розпустився в парламенті? Я не розумію. Інтернет цікава штука, але не завжди точна", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розповів, що його "тандем" з колишнім прем'єр-міністром країни Дмитром Медведєвим не розпався.

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