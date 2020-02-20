Головна Новини
20 лютого • оновлено в 13:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путіну не сподобався жарт з інтернету: відео конфузу

Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін кілька збентежився, коли йому озвучили жарт, яка гуляє в мережі.

Це сталося під час зйомок проекту ТАСС "Двадцять питань Володимиру Путіну". Відомо, що російський президент дуже погано ладнає з сучасними технологіями і не сприймає їх (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
"Гра КДБ": Портников розкрив підступний план Путіна із заміни Суркова

Володимир Путін

Володимир Путін

"МК"

Ведучий озвучив йому популярний серед російських користувачів жарт: "Через аномально теплу погоду розпустився уряд".

Відповідь Путіна був трохи відстороненою. "Смішно. А чого він розпустився в парламенті? Я не розумію. Інтернет цікава штука, але не завжди точна", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розповів, що його "тандем" з колишнім прем'єр-міністром країни Дмитром Медведєвим не розпався.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
11
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги