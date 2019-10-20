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20 жовтня • оновлено в 18:43
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Путину на это понадобились годы, а нам – несколько месяцев

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Недавно на глаза попался ролик производства "российского диссидента Миши Ходорковского", ссылку на который приводить не стану намеренно.

В нем нет ничего оригинального, там просто были собраны обещания партии Путина перед ее первыми выборами в начале нулевых. Не даем ссылки лишь потому, что по сути, Ходорковский ничем от Путина не отличается, разве что первому не удалось захватить власть, а второму – удалось, и он впился в нее зубами и отвалится только в случае своей смерти или смерти РФ. Посему – ссылок не будет.

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Так вот, если сейчас их (предвыборные обещания) там взять и просто повторить вслух, то можно получить реальный срок по очень неприятной статье УК, что якобы и произошло с одним персонажем, которые разместил его на своей страничке в соцсетях. Мы просто вспомним эти обещания, вернее – сначала прототип этих обещаний в формате видео:

Это нужно было сделать перед тем, как вспомнить реальные предвыборные обещания. Приведенный выше монолог был разобран на цитаты, немного дошлифован с учетом реалий начала 21 века (2002 год), добавлены соответствующие даты и другие детали, но суть от этого не изменилась. Итак – вот они.

"В 2004 году каждый житель РФ будет платить за тепло электричество вдвое меньше, чем сейчас (в год выборов – 2002).

В 2005 году каждый житель РФ будет получать свою долю от использования природных богатств страны.

В 2006 году у каждого будет работа по специальности.

К 2008 году каждая семья будет иметь собственное, благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, независимо от уровня доходов.

К тому же, в 2008 году Чечня и республики Северного Кавказа станут туристической Меккой РФ.

К 2010 году будут построены автомагистрали Петербург – Анадырь (Чукотка) и Токио – Владивосток – Брест. Плюс к этому – масса магистралей меньшего масштаба.

К 2017 году (через 15 лет) РФ станет лидером мировой политики и экономики".

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Сейчас – на исходе 2019 год, и срок превышен уже на два года. Ни единого обещания не выполнено, и что характерно, давая их, никто и не собирался выполнять хоть какое-то из этих обещаний. Более того, теперь созданы законы, по которым могут посадить на реальный срок просто за то, что кто-то это помнит.

Зато, РФ имеет или ее имеет – старый, лысый, выживший из ума пердун, который готов угробить всех ради того, чтобы его двадцатилетка у власти не заканчивалась. Причем, он достиг таки выдающихся успехов, но по части собственного обогащения, став абсолютным чемпионом по этому делу за всю историю человечества, а всего, со своими корешами, они смогли разворовать от трех до пяти триллионов долларов США. Это вам не гроссмейстер Остап Бендер с двадцатью рублями кассы шах-клуба.

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Но это – их дело, пускай этим гордятся. А у нас в пятницу, в первом чтении, был принят бюджет, из которого видно, что вот все эти предвыборные обещания о чудовищном росте зарплат бюджетников и таком же стремительном росте ВВП, никто даже и не собирается выполнять. Из него видно, что даже сами зе планируют, что все будет хуже, чем при Порохе, и потому – никаких индексаций пенсий и прочей социалки. Заметим, Путину таки понадобились годы, чтобы оформить классический кидок, а тут – всего несколько месяцев!

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Линия обороны
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Петрушка мальдивский сто пудов выполнил свои обицянки; кожному хиборху участок земли-2 не 1,5,безногим-мячики,майданутым скакуасам "светлое будущие".
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ПОЧЕМУ Кало- едус НЕ ДАЁТ ССЫЛКУ? Только потому, что все бы узнали правду! Эти ФЕЙКОВЫЕ обещания ЕР были опубликованы в декабре 2002 года в "Независимой газете" и в дальнейшем при расследовании установлены как Фейк (Брехня) Так, В. Смирнов, в 2002 году входивший в предвыборный штаб «ЕР», утверждает, что авторство текста - Юлии Крижанской: «Данное творение писалось на моих глазах в декабре 2002 питерской группой Крижанской, зам. Беспалова по ЦИК. Именно Беспалов «слил» информацию журналистам «НГ». Вскоре после этого Крижанской были предъявлены обвинения в дискредитации партии ЕР, преследовании личных интересов...Она написала заявление об уходе из партии. А 27 февраля 2003 года был уволен и ее шеф Беспалов." Вот такова правда. Ещё раз : Кало- едус Б Р Е Х Л О !
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Никого Путин не кидал. ))))))))))
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