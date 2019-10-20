Недавно на глаза попался ролик производства "российского диссидента Миши Ходорковского", ссылку на который приводить не стану намеренно.

В нем нет ничего оригинального, там просто были собраны обещания партии Путина перед ее первыми выборами в начале нулевых. Не даем ссылки лишь потому, что по сути, Ходорковский ничем от Путина не отличается, разве что первому не удалось захватить власть, а второму – удалось, и он впился в нее зубами и отвалится только в случае своей смерти или смерти РФ. Посему – ссылок не будет.

Так вот, если сейчас их (предвыборные обещания) там взять и просто повторить вслух, то можно получить реальный срок по очень неприятной статье УК, что якобы и произошло с одним персонажем, которые разместил его на своей страничке в соцсетях. Мы просто вспомним эти обещания, вернее – сначала прототип этих обещаний в формате видео:

Это нужно было сделать перед тем, как вспомнить реальные предвыборные обещания. Приведенный выше монолог был разобран на цитаты, немного дошлифован с учетом реалий начала 21 века (2002 год), добавлены соответствующие даты и другие детали, но суть от этого не изменилась. Итак – вот они.

"В 2004 году каждый житель РФ будет платить за тепло электричество вдвое меньше, чем сейчас (в год выборов – 2002).

В 2005 году каждый житель РФ будет получать свою долю от использования природных богатств страны.

В 2006 году у каждого будет работа по специальности.

К 2008 году каждая семья будет иметь собственное, благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, независимо от уровня доходов.

К тому же, в 2008 году Чечня и республики Северного Кавказа станут туристической Меккой РФ.

К 2010 году будут построены автомагистрали Петербург – Анадырь (Чукотка) и Токио – Владивосток – Брест. Плюс к этому – масса магистралей меньшего масштаба.

К 2017 году (через 15 лет) РФ станет лидером мировой политики и экономики".

Сейчас – на исходе 2019 год, и срок превышен уже на два года. Ни единого обещания не выполнено, и что характерно, давая их, никто и не собирался выполнять хоть какое-то из этих обещаний. Более того, теперь созданы законы, по которым могут посадить на реальный срок просто за то, что кто-то это помнит.

Зато, РФ имеет или ее имеет – старый, лысый, выживший из ума пердун, который готов угробить всех ради того, чтобы его двадцатилетка у власти не заканчивалась. Причем, он достиг таки выдающихся успехов, но по части собственного обогащения, став абсолютным чемпионом по этому делу за всю историю человечества, а всего, со своими корешами, они смогли разворовать от трех до пяти триллионов долларов США. Это вам не гроссмейстер Остап Бендер с двадцатью рублями кассы шах-клуба.

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Но это – их дело, пускай этим гордятся. А у нас в пятницу, в первом чтении, был принят бюджет, из которого видно, что вот все эти предвыборные обещания о чудовищном росте зарплат бюджетников и таком же стремительном росте ВВП, никто даже и не собирается выполнять. Из него видно, что даже сами зе планируют, что все будет хуже, чем при Порохе, и потому – никаких индексаций пенсий и прочей социалки. Заметим, Путину таки понадобились годы, чтобы оформить классический кидок, а тут – всего несколько месяцев!

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