"Путіну більше не вірять": рейтинг російського президента впав до історичного мінімуму

Рейтинг російського президента Володимира Путіна побив історичний рекорд, впавши до 31,7%.

Востаннє такі показники соціологи фіксували ще в січні 2006 року. Лідер РФ стрімко втрачає довіру серед населення, йому більше не вірять. Епоха Путіна йде до заходу, повідомляє телеграм-канал "Кремлівський мамковед".

"Вертикаль влади в Росії виглядає не центром стабільності, а віссю зла для її майбутнього. На догоду верховній владі будь-які показники в країні підробляються, викликаючи тотальні фальсифікації й суцільний обман. Тому віра в сильного і справедливого лідера Путіна серед населення згасла. Його епоха йде до заходу", – повідомляється там.

Володимир Путін

За словами авторів каналу, відома теза про особисту харизму російського президента вже давно переросла в затяжний і безпросвітний застій. А його вміння шукати компроміси перетворилися в нав'язування шкідливих для суспільства рішень.

"Росія в глухому куті, а її лідер не в змозі вирішувати особливо гострі проблеми. Росіяни втомилися від Путіна і від його нездатності вивести країну з перманентної кризи. Політичні та економічні провали підвищують градус агресії суспільства, позначаючи коло винних за розвал у країні", – впевнені автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запанікували через витівки Кремля, а саме населення починає вважати час нинішнього президента Володимира Путіна – глухим кутом.

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