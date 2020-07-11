Путінський режим захитався, – Сенченко про масові протести в Росії

Масовий мітинг в Хабаровську краї РФ проти арешту губернатора регіону Сергія Фургала свідчить про хитання режиму президента Володимира Путіна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український політик Андрій Сенченко. Він також опублікував відео масових протестів, які, за його словами, йому прислали друзі, що беруть участь в них.

"Путінський режим захитався: Хабаровськ та Комсомольськ на Амурі сьогодні", – уточнив він.

Губернатора Хабаровського краю Фургала затримали 8 липня. Його підозрюють в організації вбивств і замахів на ряд підприємців 15-річної давності. Він один з найпопулярніших політиків серед російських регіонів в Instagram після глави Чечні Рамзана Кадирова.

За повідомленням російських ЗМІ, нинішні протести в регіоні – це найбільша політична акція на Далекому Сході за останнє десятиліття. За різними даними, на вулиці вийшли від п'яти до 35 тисяч осіб. Протестуючі вимагають звільнити Фургала і відставки Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході недавніх пікетів на підтримку колишнього журналіста "Комерсанта" і радника гендиректора "Роскосмосу" Івана Сафронова, підозрюваного в державній зраді, затримали телеведучу Ксенію Собчак.