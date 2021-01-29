'Кремлівське' ЗМІ видало палац Путіна за скромне будівництво. Відео

У мережі показали відео з внутрішніми приміщеннями величезного маєтку, яке називають палацом президента Росії Володимира Путіна в Геленджику.

Запис опублікував Mash на своєму каналі на YouTube. Всередині з "екскурсією" побував головний редактор видання Максим Іксанов. За його словами, його на територію палацу і всередину пустив представник технічного нагляду, який стежить за зведенням будівлі.

У ролику показано приміщення, де ведеться будівництво і всюди ходять робітники. В одній із кімнат облаштована підсобка для будівельників. Детально територію навколо палацу не зняли, лише сказавши, що там є "гарний сад".

Однак у виданні паблік "Лентач" у Facebook зазначено, що про будівництво в палаці раніше розповідав у розслідуванні Олексій Навальний. Він говорив, що через неправильне планування в будівлі не працювала вентиляція, була висока вологість, утворилася цвіль.

"Обдерли стіни та мармур, винесли все цінне, буквально викинули на смітник мільярди і почали роботи заново", – пояснював Навальний.

Також уточнюється, що відповідно до розслідування "Проєкту", Mash контролюється Степаном Ковальчуком – внучатим племінником Юрія Ковальчука – друга Путіна, який багато разів згадується в розслідуванні про палац.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про "палац Путіна", а також показав будинок у Дрездені (Німеччина), де той жив за часів служби в КДБ.

Уже пізніше біограф глави РФ назвав його маєток на березі моря "подарунком від олігархів". Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що в Геленджику біля моря може бути якийсь палац, але президент РФ тут ні до чого.

Лише потім Путін відреагував на розслідування Навального і заявив, що "палац" у Геленджику йому не належить.

Як повідомляв OBOZREVATEL: