Адаптированная стенограмма
Здравствуйте, друзья! Я – Игорь Яковенко и это 51-й выпуск программы "Послевкусие". Сегодня будем говорить о безопасности. Точнее, о том, как спастись от той безопасности, которую несет гражданам России и всего мира путинский режим. На минувшей неделе путинская безопасность пришла ко всем. В том числе и к детям.
1. Как безопасность пришла к детям и напала на них с криками: "Палкой сверху бей! Палкой снизу бей!"
На минувшей неделе жертвами безопасности стали дети.
В Златоусте (Челябинская область) для учеников кадетского класса была проведена церемония посвящения детей в кадеты. В школе № 21 на линейке перед школьниками среднего звена выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов. Взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов. "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!", — заорал руководитель, после чего бойцы выполнили соответствующие движения, показали детям как надо бить палкой людей. Дети смотрели и запоминали.
Если на Урале вертухаи и каратели показывали свое искусство бить людей палками маленьким детям, то в Татарстане старшеклассники сами стали жертвами опытов правоохранителей, которые тренировались в искусстве избивать митингующих на учащихся 9-х классов.
После того, как данное видео было выложено в сеть, к женщине, которая опубликовала этот ролик, ночью пришли полицейские и стали выяснять, кто ее надоумил снять и обнародовать данное действо. Видимо, искали украинский или, европейский след.
2. "Лубянский стрелок": европейский, украинский и либеральный след
Не успел я сказать, что после стрельбы на Лубянке на НТВ выйдет фильм "Либеральный терроризм", и даже посочувствовал сценаристам в связи с обилием патриотической символики, найденной в доме у "лубянского стрелка", как мгновенно пришло подтверждение.
Сначала на РЕН ТВ в программе "Добровэфире" долго грозились, что напали на европейский след "лубянского стрелка", затем "Фонтанка" обнаружила у этого человека украинские связи.
Я большой поклонник биологического разнообразия, поэтому мне было интересно, как именно РЕН ТВ обнаружит европейский след стрельбы на Лубянке. Посмотрел безумную часовую программу г-на Доброва. Весь "европейский след", обнаруженный РЕН ТВ, свелся к тому, что в Берлине убили гражданина Грузии, который, по словам Путина, был плохим человеком. Вы что, не понимаете связи? На Лубянке убили плохого человека и в Берлине убили плохого человека! Они же, эти плохие люди явно были между собой связаны! Неужели не ясно?!
Украинский след, обнаруженный "Фонтанкой", еще лучше. Оказывается, ФСБ допросила в Питере (!) какого-то странного человека, который утверждает, что русские, украинцы и белорусы - один народ. Я не шучу, есть ссылка. Я сначала решил, что этот человек – Путин, поскольку именно президент РФ постоянно говорит о каком-то едином русско-украинско-белорусском народе. Но оказалось, что точно так же говорит другой человек. И фамилия у него другая. Как этот человек связан с "лубянским стрелком", ни ФСБ ни "Фонтанка" не знают. Но чуют, что тут пахнет Украиной...
Украинский след взял и "Московский комсомолец", который опубликовал статью под заголовком: "Торговец оружием описал Манюрова: шизофреник с украинским акцентом". Оказывается, этот бдительный и патриотичный торговец оружием заметил у "лубянского стрелка" "странный и неприятный акцент, похожий на украинский". Помимо украинского следа "МК" на всякий случай взял еще парочку других иноземных следов: английский и арабский. Оказывается, какие-то неведомые "источники" сообщили "МК", что этот Манюров общался по-английски с какими-то иностранцами, предположительно, с арабами.
Ну, и газета "Завтра", естественно, опубликовала заметку под названием: "В деле "лубянского стрелка" появился укронацистский след".
Итак, давайте считать следы "лубянского стрелка". Европейский след, немецкий от ведущего телеканала РЕН ТВ Доброва. Это раз. Украинский след от "Фонтанки", "МК" и "Завтра". Это два. "МК" еще про запас взял англо-арабский след. Будем считать его за один, чтобы не умножать сущности из уважения к бритве Оккама. Это три. Но тут явно не хватает еще двух подозреваемых: пиндосов и отечественных либерастов. И вы знаете, нашлись следы.
Телеканал "Царьград" опубликовал на своем сайте новость под названием "Выпускник ВШЭ с двумя пистолетами". Оказывается, человек по имени Евгений Манюров посещал курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Институте гуманитарных историко-теоретических исследований при ВШЭ. Об этом вспомнила в беседе с "Вечерней Москвой" преподавательница данного вуза. Правда, ни в списках выпускников, ни в списках студентов человека с такой фамилией нет. Но это неважно. Есть либеральный след, а уж как его использовать, обитателей телевизора учить не надо. Что касается недостающего американского следа, то нет никакого сомнения, что он вскоре появится…
Удивительным человеком был этот "лубянский стрелок". В армии не служил, военной подготовки не имел, а полчаса в одиночку бился со всей объединенной мощью ФСБ, нацгвардии и полиции. Дома имел кучу георгиевских ленточек и флаг пропутинского НОДа и при этом говорил по-английски с арабами с неприятным украинским акцентом. Увлекался стрельбой, но стрелял, по свидетельству инструктора, плохо. Был уволен с должности охранника, но при этом увлекался социологией. Скорее всего, в ближайшее время выяснится, что этот Манюров – член большой диверсионной американо-украино-арабской группы, окопавшийся в Москве…
Дело этого "лубянского стрелка" будет иметь продолжение и в нем будут еще пострадавшие. Пока, помимо убитых и раненых, пострадала корреспондентка портала "BAZA", которая говорила с матерью Матюрова, когда в дом ворвались сотрудники, и один из них стал избивать корреспондентку кулаками. Зачем сотрудник ФСБ бил корреспондентку, нормальному человеку понять не дано. Зашел в дом, видит – сидит женщина. Дай, думает, изобью. Так его учили. "Палкой сверху бей!". А тут палки не оказалось, ударил кулаком. Ничего, в следующий раз ударит палкой…
3. Это ужасное жесткое шуршание пластикового стаканчика…
Прокурор потребовал для участника акции 27 июля 2019 Самариддина Раджапова 3,5 года колонии. За брошенный в сторону полицейских, избивавших людей, пластиковый стаканчик. Прокурор строго руководствовался инструкцией Путина: сегодня стаканчик, завтра камень, а там начнет стрелять и громить. Вот показания полицейского, который пострадал от пролетевшего мимо пластикового стаканчика:
"Мои сослуживцы, Линник и Комбаров, вели задержанного в транспорт, а я, старший сержант и Максидов осуществляли прикрытие. В какой-то момент с левой стороны был кинут предмет. Я посмотрел машинально по сторонам. Сразу скажу, что кто кидал предмет я не увидел. По моему ощущению, значит, что брошенный предмет оказался, как сказать, по его тяжести, мне показалось, что это была…звук характерного падения пластиковой бутылки. Что там находилось я не могу сказать. Какая-то жидкость. Там могло быть всё что угодно, какая-то кислота. Я испытал испуг, угрозу здоровью. Тем более, что вокруг меня было большое количество агрессивной толпы. Я испытал страх за свое здоровье и жизнь. Я считаю, что тот человек, который кинул бутылку, мог спровоцировать безнаказанность. Он кинул бутылку, а почему другие не могут сделать? Я считаю, что моему здоровью был причинён моральный вред". А.Ю.Внуков, полицейский.
Вот этот испуганный страж порядка. Вид сзади.
В этой истории прекрасно все. И испуганный вид сзади могучего мужика, весом под полтора центнера. И это: "моему здоровью был причинен моральный вред". Моральный вред. Здоровью. Было бы очень смешно. Если бы слова этого пугливого амбала не могли сломать жизнь нормальному парню…
Когда я готовил этот материал, стало известно, что суд признал Самареддина Раджапова виновным в угрозах причинения вреда полицейским, но ограничился штрафом. Спасибо, что жизнь парню не сломали, а полицейский Внуков и еще двое пугливых амбалов пусть теперь живут со своим позором. Впрочем, в обильных телах этих мужчин явно не нашлось места для стыда и совести. Такие вот конструктивные недоработки…
4. Как русскоязычным украинцам спастись от намерений Лаврова и Путина их защищать
Глава МИДа Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, в очередной раз заявил, что намерен защищать русскоязычных граждан Украины. Путинская Россия защищает русскоязычных граждан Украины уже шесть лет. В результате этой защиты убито свыше 13 тысяч украинцев, в том числе русскоязычных.
Вообще, идея защищать в чужой стране отдельную группу граждан по языковому признаку выглядит весьма экзотично. Непонятно, каким методом Лавров будет отделять русскоязычных граждан Украины от украинцев, говорящих на польском, венгерском, украинском и любом другом языке, и брать под свою защиту именно эту языковую группу украинцев, а остальных бросать на произвол их судеб. Все это выглядит крайне негуманно и несправедливо по отношению к остальным гражданам Украины, не русскоязычным.
Сами русскоязычные украинцы проявляют черную неблагодарность и вот уже шесть лет пытаются спастись от защиты путинской России. Многие делают это с оружием в руках. Похоже, это единственный способ спастись от нашествия путинской безопасности…
5. Как спастись от безопасного Интернета
В России разгул телефонного и интернет терроризма. По сообщениям об угрозах терактов эвакуируют суды, вокзалы, школы, больницы и роддома. Полиция, СКР и ФСБ бессильны.
Если "лубянского стрелка" все-таки ликвидировали за полчаса упорного боя, то телефонных террористов не могут найти годами. Ну, не дается эта проклятая сеть борцам за безопасность!
Поэтому они решили обезопасить граждан России от интернета. В понедельник, 23.12.2019, проводились учения по безопасному интернету. Многие россияне почувствовали эти учения на себе. Кто-то не смог войти в почту. Кому-то не удалось воспользоваться привычными средствами связи. Люди нервничали, теряли деньги, срывались важные переговоры…
То, что в России главную угрозу безопасности граждан представляют те, кто стоит на защите этой безопасности, известно всем и давно. Полтора миллиона чекистов, нацгвардейцев и полицейских плюс бесчисленное множество ЧОПов, ЧВК и прочих бездельников с оружием, государственных и полугосударственных – вот единственная угроза безопасности внутри России. А вместе с армией и ВКС – это уже мировая угроза. И ликвидация этой угрозы в виде тотальной люстрации всех этих людей ввиду их полной профнепригодности – одна из первых задач после отстранения Путина от власти…
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