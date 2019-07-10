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Путіна звинуватили в новій брехні про Україну

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Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито в 2014 році він досяг домовленостей з президентом США Бараком Обамою по Україні – маніпуляція, що переслідує ряд цілей.

"Треба враховувати методику діяльності нинішнього терористичного путінського режиму в Росії. Це, як правило, брехня, маніпуляція, фальсифікація, спроба розколоти весь Захід або дестабілізувати ситуацію в окремо взятих країнах", – сказав OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Володимир Путін на зустрічі з російськими журналістами

Володимир Путін на зустрічі з російськими журналістами

Офіційний сайт президента РФ

Він зауважив, що не виключає, що "могли бути якісь переговори в цьому контексті". "Але маніпуляція полягає в тому, що Путін не говорить, які саме домовленості були і про що", – підкреслив генерал.

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У цьому контексті він нагадав про те, що "Обама загалом до України ставився позитивно і допомагав, чим міг, хоча і діяв недостатньо рішуче в ситуації агресії щодо України".

"Але, як ви пам'ятаєте, після агресії в Криму Україна звернулася до США, зокрема, до Обами з проханням надати відповідне озброєння для протидії російській агресії. Щойно ця ситуація стала публічною, в США негайно вилетіла Ангела Меркель, і вона переконала Обаму в тому, що зараз недоцільно це робити, тому що нібито можуть бути негативні наслідки для ситуації з безпекою в Європі і в світі".

"Я сумніваюся, що там могли бути якісь домовленості", – заявив Богдан.

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На його думку, цією заявою "Путін намагається застосувати маніпуляцію з метою послабити позиції демократів на майбутніх президентських виборах в США, в якійсь мірі посилити позиції Трампа, компроментуючи попереднього президента, розколоти західний світ, американське суспільство і посіяти недовіру, перш за все, до демократів".

Крім того, частково цей меседж адресований і громадянам України напередодні дострокових парламентських виборів. Зокрема, він повинен стати додатковим аргументом ідеї, яку намагається донести Віктор Медведчук: що нібито "домовлятися з Путіним слід на умовах Путіна".

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю американському режисеру Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну" Путін заявив про те, що нібито в 2014 році досяг домовленостей по Україні з президентом США Обамою. У чому полягали ці домовленості, він не уточнив.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Василь Богдан Володимир Путін Барак Обама Ангела Меркель
Місце
Україна
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