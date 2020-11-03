Путіна застукали за дивною поведінкою на нараді. Відео

Дар'я Дурова Новини Росії 21:29, 3.11.2020

Президента Росії Володимира Путіна зняли за "грою" під час наради.

Відповідне відео, зроблене на зустрічі президента РФ із главою Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим у вівторок, 3 листопада, з'явилося на Telegram-каналі RIA_Kremlinpool (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Оператор показав главу РФ, який слухав доповідь. Час від часу Путін торкався жовтого листка, який лежав на папці біля нього. Президент переміщував роздруківку вгору-вниз, відволікаючись від засідання.

Президент РФ "занудьгував" на засіданні
Скриншот відео

Поведінка Путіна привернула увагу оператора. Той крупним планом показав предмет, на який відволікався російський лідер.

Листок, який відволік Путіна
Скриншот відео
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі стало популярним відео з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому зняли, як він дивно перекладав папери з місця на місце та нервував. Інцидент стався на інвестиційному форумі 29 жовтня. Президент РФ, вдаючи, що слухає доповідь чиновника, нервово перебирав папери.

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