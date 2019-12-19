Путіна засипали дивними подарунками на пресконференції. Фото

На пресконференції президентові РФ Володимиру Путіну в ролі подарунків принесли валянки, ікону та музичний інструмент.

Як повідомляє OBOZREVATEL, журналісти з Мордовії привезли для глави Кремля валянки та національний духовий інструмент із берести.

Журналісти з Болгарії презентували Путіну ікону із зображенням святого – покровителя слов'янських народів. Також болгари подарували яскраво прикрашену паличку під назвою "сурвачка", яку використовують у Новий рік: нею стукають по спині людині, якій хочуть побажати удачі й здоров'я в майбутньому році.

Крім того, одна з журналісток намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік. Також Путіну принесли велику хустку з його зображенням.

Зазначимо, що OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію пресконференції Володимира Путіна.

Валянки для Путіна

Валянки для Путіна

Подарунки для Путіна

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналістка намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік

Хустка із зображенням Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

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