Путіна засипали дивними подарунками на пресконференції. Фото

На пресконференції президентові РФ Володимиру Путіну в ролі подарунків принесли валянки, ікону та музичний інструмент.
Як повідомляє OBOZREVATEL, журналісти з Мордовії привезли для глави Кремля валянки та національний духовий інструмент із берести.
Журналісти з Болгарії презентували Путіну ікону із зображенням святого – покровителя слов'янських народів. Також болгари подарували яскраво прикрашену паличку під назвою "сурвачка", яку використовують у Новий рік: нею стукають по спині людині, якій хочуть побажати удачі й здоров'я в майбутньому році.
Крім того, одна з журналісток намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік. Також Путіну принесли велику хустку з його зображенням.
Зазначимо, що OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію пресконференції Володимира Путіна.
Валянки для Путіна
Валянки для Путіна
Подарунки для Путіна
Журналіст з Болгарії приніс ікону
Журналіст з Болгарії приніс ікону
Журналіст з Болгарії приніс ікону
Журналіст з Болгарії приніс ікону
Журналістка намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік
Хустка із зображенням Путіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.