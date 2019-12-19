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19 грудня • оновлено в 16:15
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Путіна засипали дивними подарунками на пресконференції. Фото

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На пресконференції президентові РФ Володимиру Путіну в ролі подарунків принесли валянки, ікону та музичний інструмент.

Як повідомляє OBOZREVATEL, журналісти з Мордовії привезли для глави Кремля валянки та національний духовий інструмент із берести.

Журналісти з Болгарії презентували Путіну ікону із зображенням святого – покровителя слов'янських народів. Також болгари подарували яскраво прикрашену паличку під назвою "сурвачка", яку використовують у Новий рік: нею стукають по спині людині, якій хочуть побажати удачі й здоров'я в майбутньому році.

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Крім того, одна з журналісток намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік. Також Путіну принесли велику хустку з його зображенням.

Зазначимо, що OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію пресконференції Володимира Путіна.

Валянки для Путіна

Валянки для Путіна

Валянки для Путіна

Валянки для Путіна

Подарунки для Путіна

Подарунки для Путіна

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналіст з Болгарії приніс ікону

Журналістка намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік

Журналістка намагалася подарувати жовтневий номер журналу "Огонек" за 2000 рік

Хустка із зображенням Путіна

Хустка із зображенням Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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