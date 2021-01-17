Путіна влаштовує ситуація з Донбасом, Кремль хоче домовлятися з українськими олігархами, – Еггерт
Президента Росії Володимира Путіна влаштовує нинішня ситуація з окупованими Донбасом і Кримом, тому переговори щодо врегулювання відносин із Україною в цих питаннях затихли.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив російський журналіст і публіцист Костянтин Еггерт. За його словами, в Кремлі президента Володимира Зеленського нібито не вважають серйозним політиком і сподіваються на можливість домовиться коли-небудь з українськими олігархами.
"Путін особисто глибоко переконаний, що Крим назавжди залишиться під російським контролем, і не бачить жодних підстав змінювати щось щодо Донбасу. Парадокс, але та ізоляція, в якій опинився Путін, підстьобує його до того, щоб нічого не змінювати. Він навчився жити так, до того ж, це дозволяє йому посилювати контроль над російським суспільством. Крім того, Донбас – та карта, яку він розіграє, тільки якщо побачить для себе якусь дуже суттєву вигоду", – пояснив він.
На думку Еггерта, глава РФ розуміє, що за нинішнього стану справ, особливої вигоди він не отримає. Водночас Донбас залишається потенційною картою для внутрішньоросійської гри.
"Якщо в якийсь момент він вважатиме, що черговий "порятунок російських від геноциду" може зіграти якусь позитивну роль для нього всередині країни, то він цю карту розіграє. Він може визнати "ЛНР/ДНР", може включити їх до складу Росії. Чисто фізично він розуміє, що така можливість у нього є. Питання – в ціні, яку готовий за це заплатити", – каже публіцист.
Він додав, що така можливість також є безсумнівним важелем тиску на українське керівництво. Але поки Путіну міняти нічого не потрібно.
"У Кремлі не вважають Володимира Зеленського серйозним політиком і плекають надію, що коли-небудь, можливо, вийде домовитися з українським олігархатом про якісь дуже вигідні для Росії речі. Тоді Донбас в якійсь мірі може стати темою для розмов", – підсумував Еггерт.
Повне інтерв'ю OBOZREVATEL із Костянтином Еггертом читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 січня в Берліні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Вона тривала понад шість годин.
У результаті Київ запропонував Москві комплекс заходів "золотий міст", який передбачає закінчення війни на Донбасі.
А в МЗС Росії відповіли скоромовкою на звинувачення України про зрив "нормандської зустрічі".