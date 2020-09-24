Путіна висунули на Нобелівську премію миру слідом за Навальним

Карина Бондаренко Новини Росії 12:40, 24.09.2020 Оновлено: 13:14, 24.09.2020

Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.

Кандидатуру Путіна Нобелівському комітету запропонував ще 9 вересня російський письменник Сергій Комков, повідомляє РИА Новости.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що, якщо висунення Путіна відбудеться – буде прекрасно, якщо ж ні, то нічого страшного не станеться.

"Ви ж знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію. І ця ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією. У даному випадку це згаданий вами письменник. Є певна процедура розгляду номінантів. Якщо рішення буде прийнято – прекрасно, якщо не буде прийнято – теж нічого страшного. Тут важко щось інше сказати", – відповів він журналістам.

Нобелівська премія миру – нагорода, яка щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у сфері зміцнення миру. Вручається з 1901 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені зі США висунули російського опозиціонера Олексія Навального на Нобелівську премію миру. Кандидатуру Навального запропонували американські вчені визнаних університетів, які займаються Росією.

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