Путіна у Росії вважають "кульгавою качкою": Уткін пояснив, чому він може піти достроково

Російський спортивний журналіст і телекоментатор Василь Уткін припустив, що ситуація з коронавірусом в країні може вплинути на те, що президент РФ Володимир Путін піде достроково.

Про це він розповів в ефірі програми "БАЦМАН", передає "ГОРДОН". На його думку, очевидно, що до цього все йде.

"Я б навіть сказав, що в даному випадку це скоріше спосіб управління ситуацією. У якийсь момент, якщо згадувати попередню передачу влади в нашій країні, то тут, здавалося, все йде до біса. Змішати пішаки з ферзями на гральній дошці – це і є спосіб знову ситуацію опанувати. "Перевернути стіл" ще кажуть. Тому я думаю, що це було б нормально", – пояснив він.

Володимир Путін

Уткін зазначив, що через зміни в російській конституції багато хто став дивитися на Путіна як на "кульгаву качку" – не обов'язково робити те, що він говорить і виконувати його розпорядження. Важливіше "розібратися в тому, що буде пізніше".

"Ця ситуація як би дає струс. На мій погляд, наш президент відноситься до типу людей, який не так уже й рідко зустрічається на світі – такий своєрідний чорний ящик. Коли велика кількість різних можливостей, різних продовжень, не обов'язково потайних, але головне – що у всій своїй масі вони рояться-рояться в голові, і в решті-решт видається рішення. Але яке – не ясно до останньої хвилини. Це не догма, яка означає автоматично подальшу поведінку, а це все ті можливості, які ти накопичив. Мені дуже близький такий погляд на життя", – підкреслив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступною після Донбасу метою президента Володимира Путіна повинен стати і весь південь України, вважає ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.