Путіна разом зі Сталіним зобразять на стінах храму. Фото скандальної мозаїки

У мережі з'явилися фото незакінчених мозаїк із зображенням президента Володимира Путіна і радянського диктатора Йосипа Сталіна на стінах головного храму Збройних сил РФ у підмосковній Кубинці.

До того ж на одному з панно також є напис "Крим наш". Знімки, які надіслав неназваний підписник, опублікувало "МБХ медіа".

Так, на одній із мозаїк зображені глава РФ Путін та політик Сергій Шойгу, разом із головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, главою Держдуми В'ячеславом Володіним, секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором ФСБ Олександром Бортніковим і начальником генштабу ВС Валерієм Герасимовим.

Путіна і Сталіна зобразять на стінах храму в Росії mbk-news.appspot.com

Інша ж мозаїка зафіксувала парад на Красній площі 1945 року, де разом із воєначальниками і солдатами зображений Сталін. Ще на одному з панно видніється напис "Крим наш".

Путіна і Сталіна зобразять на стінах храму в Росії mbk-news.appspot.com

РоЗМІ зазначає, що храм Воскресіння Христового або Головний храм ВС РФ розташовуватиметься на території парку "Патріот" у Кубинці. Відкрити його планують на 9 травня 2020 року. Будівництво храму висотою 95 метрів обійшлося у майже шість мільярдів рублів. До того ж стверджується, що половину з цієї суми становлять "пожертви" росіян.

Путіна і Сталіна зобразять на стінах храму в Росії mbk-news.appspot.com

Путіна і Сталіна зобразять на стінах храму в Росії mbk-news.appspot.com

Стіни головного храму збройних сил Росії, будівництво якого закінчується в підмосковному парку "Патріот", прикрасять мозаїкою з зображеннями Володимира Путіна, Сергія Шойгу і Йосипа Сталіна. Фото: МБХ медіа https://t.co/O5AlRk3Pbl pic.twitter.com/TUxHW8LxXO - МБХ Медіа (@MBKhMedia) April 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) почали продавати ікони із зображенням глави РФ Володимира Путіна.

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