"Путіна принижують і ставлять на місце": експерт навів докази

Ситуація зі спробою повернення Росії до Великої Вісімки принизлива для президента РФ Володимира Путіна.

"Його ставлять на місце як хлопчиська", – заявив в коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Мені здається, що з Путіним просто грають в поганого і доброго поліцейського. Ця ситуація дуже принижує Путіна як політика. Йому вказують на його місце", – переконаний він.

У цьому контексті експерт нагадав про "жорсткі заяви" з цього приводу глав Німеччини і Великобританії. "Звичайно, те, що Путіна підтримав Трамп, тішить його самолюбство, але, якщо всі говорили, що фрау Меркель залежна від Путіна, то тепер вона дала йому поворот на 180 градусів. А британський прем'єр Джонсон взагалі заявив про те, що Путін не виконав жодної вимоги, висунутої Об'єднаним Королівством щодо Російської Федерації".

Володимир Путін під час візиту до Японії на саміт "Великої двадцятки" Офіційний сайт президента Росії

"Його ставлять на місце як хлопчиська", – підкреслив Жданов.

Таким чином, "ні про яке повернення Росії в G8 поки мова йти не може. Це здебільшого амбіції самого Володимира Путіна", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дипломат Костянтин Грищенко припустив, на який крок може піти Путін, щоб повернути Росію в G8.

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