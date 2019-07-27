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"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію

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Відомий журналіст і блогер Юрій Дудь заявив, що росіяни мають право виходити на протести, оскільки платять податки в бюджет.

У своєму блозі на сайті "Эхо Москвы" він написав, що часто чує від росіян слова про те, що їхні співгромадяни не повинні виходити на протест проти влади, оскільки вони і так забезпечені.

"Коли розмова петляє до політики, часто чую приблизно таку думку: "Як же ви з**** зі своїми протестами і зі своїми мітингами. На них же виходять люди, у яких все добре. Креативні, виряджені і навіть бізнесмени .. Ну не соромно так біситися з жиру?", - навів він уривок розмови.

У відповідь на це Дудь по поличках розклав причини, за якими росіяни мають право висловлювати невдоволення діями влади.

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"Перша – емоційна і зовсім проста: коли ти вирішив первинні побутові проблеми, коли ти не думаєш про те, де дістати буханець бородінського, у тебе звільняється енергія і час на більш глобальні питання", - зазначив блогер.

Він додав, що друга причина розкрилася йому після того, як він став підприємцем.

"Якщо ти роботодавець і якщо ти залучаєш до свого виробництва співробітників, то за кожного з них в цілому повинен платити від 40,1 до 43% (залежить від договору, на який ти його наймаєш). Для тих, у кого з математикою в школі було так само погано, як у мене, простий приклад: якщо твоя зарплата – 100 тис. рублів (40 тис. грн) на руки, то кожен місяць твій роботодавець платить з неї додатково понад 40 тис. рублів (16 тис. грн)", - поділився Дудь.

Він підкреслив, що в цій схемі – велика підступність всієї російської системи, оскільки від більшої частини населення ці "дикі" податки заховані. "І тому у людей втрачається будь-яке відчуття, що весь цей чиновницький вулик живе на наші гроші і що насправді ніяких інший обов'язків у нього немає, крім як робити наше життя простішим і солодшим", - підсумував журналіст.

Таким чином Дудь підкреслив, що платники податків в праві вимагати від влади звіту про те, на що витрачаються їхні гроші.

Юрій Дудь

Юрій Дудь

"Тому маю вам сказати рівно одну річ: вимагати від держави - це нормально. Зокрема - чесних виборів, де є з кого вибирати", - уклав блогер.

У відповідь на це в соцмережі Twitter з'явилося безліч жорстких коментарів росіян: "Особливо правильно вимагати від держави, коли сам для цієї держави нічого не зробив-навіть податки не заплатив", "Путіна пора міняти. Напівміра тільки шкодить", "Ось тому нам треба поступово відійти від оплати податків роботодавцем до оплати податків самим платником податків. Дуже швидко просвітлення в головах настане", "Один раз вже такі великі мислителі прийшли до влади в 90-ті. Досі виколупати не можемо", "Громадянин повинен і зобов'язаний бути в опозиції до влади завжди. Хвалити і служити владі – це тупість", "Вимагати державі теж нормально".

"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію
"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію
"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію
"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію
"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію
"Путіна пора міняти": Дудь підірвав мережу правдою про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 27 липня проходить мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 14:20 суботи за різними даними поліція затримала вже від 220 до 240 осіб, серед яких і організатори - Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галяміна.

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Особа
Юрій Дюдь
Місце
Росія
Теги
Новини Росії податки соцмережі
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Ветров Вася
Ветров Вася
В Украине такая же хрень с наемными. Почему я как работодатель должен что то удерживать и перечислять. Почему я не могу заплатить эти 20 000 грн. Работнику, а дальше его проблемы, сколько и кому он с них заплатит. Хочет пенсию, перечислит.., не хочет не перечислит. Оплатил подоходный с военным и вперёд и с песней. Моё дело как работодателя довести до сведения властей сколько он получил.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Протесты должны не ущемлять права тех, кто не выходит на протесты. Когда протест не санкцианирован, кто даст гарантию, что какой то идиот не бахнет там гранату, и кто за это будет отвечать? Вдудь не хочет это пояснить.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за крендель?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сироткин Андрюха, поп-расстрига
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