Путіна підловили на брехні з візитом до хворих коронавірусом. Фотофакт

Глава Росії Володимир Путін обдурив росіян з візитом до лікарні Комунарки до хворих коронавірусом пацієнтів.
Як зауважив Telegram-канал "4chan", пропагандисти збрехали, видавши лікаря Дмитра Гаркаві за пацієнта, до якого завітав Путін.
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"За якомось "чарівним" збігом пацієнт, який спілкувався з Путіним в Комунарці, виявився теж лікарем. Та не просто лікарем, а кандидатом медичних наук", – відзначається в повідомленні.
Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом
Telegram-канал "4chan"
Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом
Telegram-канал "4chan"
Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом
Telegram-канал "4chan"
Путін у Комунарці
пул N3
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на тлі стрімкого зростання захворюваності коронавірусом з'явилися чутки про самоізоляцію президента Володимира Путіна у Валдайській резиденції. Туди він нібито переїхав з родиною і працює віддалено.
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