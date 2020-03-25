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25 березня • оновлено в 20:39
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Путіна підловили на брехні з візитом до хворих коронавірусом. Фотофакт

6.8т
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Глава Росії Володимир Путін обдурив росіян з візитом до лікарні Комунарки до хворих коронавірусом пацієнтів.

Як зауважив Telegram-канал "4chan", пропагандисти збрехали, видавши лікаря Дмитра Гаркаві за пацієнта, до якого завітав Путін.

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"За якомось "чарівним" збігом пацієнт, який спілкувався з Путіним в Комунарці, виявився теж лікарем. Та не просто лікарем, а кандидатом медичних наук", – відзначається в повідомленні.

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Telegram-канал "4chan"

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Telegram-канал "4chan"

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Дмитро Гаркаві виявився лікарем, а не пацієнтом

Telegram-канал "4chan"

Путін у Комунарці

Путін у Комунарці

пул N3

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на тлі стрімкого зростання захворюваності коронавірусом з'явилися чутки про самоізоляцію президента Володимира Путіна у Валдайській резиденції. Туди він нібито переїхав з родиною і працює віддалено.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз, совсем нерабов за людей не считаешь?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Мужики не танцуют, врачи не болеют! Рагули, удачи в борьбе с пандемией )))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Этот человек ведёт телегpaмм-кaнaл, он не скрывает, что он врач и рассказывает, как его лечат и как не заразиться! А что, врачи не болеют коронавирусом?
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