Путіна переконали: у Росії заговорили про швидку відставку Медведєва

Прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва готуються відправити у відставку, і в Кремлі зараз розглядають можливі сценарії і терміни такого рішення.

Його роботою незадоволені, про що говорять уже "не пошепки або кулуарно, а прямо, голосно, і публічно", написали автори телеграм-каналу Кремлівський безБашеннік.

"За всі роки правління Володимира Путіна з'явилися перші ознаки, що його особиста довіра до Медведєва не безмежна. Очевидні провали в роботі окремих міністрів і губернаторів вдарять безпосередньо по прем'єру. Медведєва готуються відправити у відставку й обумовлюють її терміни", – повідомили в телеграм-каналі.

Дмитро Медведєв

Посилаючись на джерела в оточенні російського уряду, Кремлівський безБашеннік уточнив, що вперше з 1999 року найближче оточення Путіна постійно нагадує йому про ризики від такої "кадрової впертості" для нього особисто.

"Після "прямої лінії" Путін зрозумів, що така ситуація може спровокувати масові акції протестів, а також здивувався, що еліти вважають Медведєва мало не єдиним винуватцем у зриві багатьох нацпроектів ще з 2007-го року. Крім цього, саме через нього партія "Єдина Росія" деградувала в регіонах. Так що ситуація довкола Медведєва загострилася", – підсумували в телеграм-каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитра Медведєва можуть перевести на роботу в Газпром.

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