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31 березня • оновлено в 19:43
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Путина отправят на карантин?

3.7т
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Заболел Главный Врач Всея Руси времен коронавируса- начальник Коммунарки (больница г. Москвы №40) Денис Проценко.

Но у всех, конечно, главный вопрос – а как Путин? Собянина тоже упоминают, но реже.

И главное слово уже прозвучало - "экстремальный пиар" и те, кто толкают на него президента. Не учитывая его возраста.

Ну, экстрим в желтом Дюпоне уже позади. Не отыграешь назад. Хотя теперь понятно, что главным экстримом было в простой курточке ехать с Проценко в лифте. И что теперь? На карантин?

И Путина, и Собянина, и Голикову – они все были тогда в 40-й больнице, все общались с Проценко и бодро так говорили, что ничего не боятся, "потому что в Коммунарке".

Да и оба правительства - и федеральное, и московское – на карантин. Ведь Собянин и Голикова могли разнести заразу.

Отправила же Симоньян на карантин съемочные группы РТ, которые работали в Коммунарке.

И туда же Администрацию президента (тусовщика Пескова, который с заразившимся Лещенко чуть ли не обнимался, в первую очередь) и Совбез.

И останется у нас на посту один зампред Совбеза Медведев, который, по слухам, самоизолировался в Плесе с уточками.

Так что пересмотрите его воскресное обращение повнимательнее.

P.S. Вариант - продолжить экстремальный пиар и всей страной лечить и молиться о здоровье Путина.

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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Появился шанс на то, что высдохнет все руководство РФ. Надеемся и ждем.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Да, сфинктер у ботоксного обнуленыша напрягся не по детски!)))
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