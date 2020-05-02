Пандемія коронавірусу COVID-19 зіпсувала всі плани президента Росії Володимира Путіна і підкосила його рейтинг.

Як пише The New York Times, Путін змушений був скасувати парад на Червоній площі 9 травня на честь 75-річчя Перемоги, який повинен був стати його "моментом тріумфу".

"Зараз Путін справляє враження не стільки енергійного керівника, скільки нудьгуючого монарха, замкненого в палаці, який під ча відеоконференцій, що транслюються по телебаченню, звіряє годинник зі своїми підлеглими щодо пандемії, на тлі падіння його рейтингів популярності", – йдеться в статті.

Путіна назвали нудьгуючим монархом, замкненим у палаці

Колишній радник Кремля Гліб Павловський розповів виданню, що президент Росії боїться за свої рейтинги і за систему, на створення якої витратив 20 років.

"Зіткнувшись з ворогом у вигляді вірусу, якого він не може з легкістю розтрощити, Путін розуміє, що краще, що можна зробити – це постояти осторонь", – зазначив він.

Автор публікації підкреслив, що пандемія COVID-19 лише підсвітила те, що завжди було найбільшою вразливістю Путіна: напівзруйновані лікарні, осередки вкорінених злиднів і роки падіння реальних доходів.

"За оцінками Левада-центру, московської незалежної соціологічної організації, рейтинг схвалення Путіна, який в лютому становив 69%, знизився до 63% в березні. Рейтинги більшості лідерів в Європі виросли під час карантину, пов'язаного з коронавірусом", – вказує видання.

При цьому нанесений Росії економічний збиток серйозний, і ситуація все ще погіршується. Працівники поза державним сектором, який забезпечує найбільш надійну базу підтримки Путіну, постраждали особливо сильно, оскільки ресторани, перукарні і багато інших приватних підприємств закрилися через карантин.

На думку автора статті, коронавірус часто змушує президента РФ "виглядати нерухомим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії за останню добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 9623.