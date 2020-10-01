Путіна не буде в політиці вже у 2022 році, – Соловей

Президент РФ Володимир Путін може піти з російської і міжнародної політики у 2022 році.

Таку думку висловив російський історик, професор, політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Він натякнув, що Путіну вдається виглядати краще за допомогою "телебачення і препаратів".

"Мої джерела абсолютно надійні в тому, що стосується обставин непереборної сили. Телебачення і деякі препарати дозволяють людині виглядати набагато краще в порівнянні з реальним станом. Але все те, що я говорив щодо обставин непереборної сили, про те, що треба поспішати і що вже у 2022 році президента Путіна не буде в російській та міжнародній політиці, – все це залишається в силі", – сказав він.

Соловей також підкреслив, що намагається не використовувати вираз "смертельно хворий" щодо російського президента, замість нього говорить – "особисті обставини непереборної сили".

"Я не лікар, у мене не було в руках аналізів, я не тримав в руках виписки. Тому цього я не говорю. Я використовую саме те формулювання, яке зараз вжив, і інше використовувати не буду. Ще раз: я живу в Російській Федерації і говорити ті речі, які я наважуюся говорити, – досить ризиковано ", – пояснив Соловей.

Відзначимо, що раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL, Соловей також висловлював думку, що Путін піде з поста президента за особистими обставинами, в російській публічній політиці його не буде із 2022 року. Він зазначив, що саме тому вносяться зміни до Конституції і створюється Держрада, яка може управляти країною і без президента.

У першій частині інтерв'ю читайте, чому Путін поставив собі за мету на 2020 рік в щоб те не стало вирішити конфлікт з Україною і навіть включити її до Союзної держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними російських телеграм-каналів і деяких ЗМІ, у Путіна виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Деякі пишуть про те, що у російського президента рак.