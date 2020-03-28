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28 березня • оновлено в 11:09
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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Путин начал опасную игру, которая закончится крахом

6.1т
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Этот вирус, который изменил жизнь во всех странах, внес немыслимые коррективы. Вирус не знает границ и его подхватил на сегодняшний день не только принц Чарльз и Премьер-Министр Великобритании Джонсон, но и два сенатора и несколько конгрессменов США.

Это – мировая элита, а что говорить о простом народе? Он ждет – кто и когда придет за ним и скажет: катафалк подан. В Соединенных Штатах дефицит средств индивидуальной защиты зашкаливает за 90%. Это значит, что даже работники госпиталей не могут себя защитить от этого вируса. В Италии за один день скончалось от вируса более тысячи человек, тогда как в России политики и чиновники здравоохранения продолжают заявлять: ничего страшного, от обычного гриппа умирает больше. Не уверен. Дело в том, что это не просто пандемия, это – война. В Соединенных Штатах более 100 тысяч инфицированных, а в одном только Нью-Йорке свыше 45 тысяч. Корона вирус не похож ни на какой другой за всю историю человечества. Это скорее – биологическое оружие, которое по чьей-то неосторожности или даже умышленном действии вылилось из пробирки.

Путин начал опасную игру, которая закончится крахом

Итак, когда все хорошо и жизнь течет размеренно, Кремль спокойно "шинковал капусту" от продажи нефти и газа. Однако санкции начали душить экономику России. Какой выход? Его для Кремля нет, кроме войны. Ядерную они не выиграют, просто не успеют. Их уничтожат раньше, чем она начнется. Другое дело – невидимое биологическое оружие. Вчера "обнуленный" президент Путин скулил перед камерами в он-лайн на саммите G20: пришло время отменить санкции против России и мы готовы помочь в борьбе с пандемией корона вируса. Минуточку! Откуда пришел этот вирус? Из Китая? Неужели? Этот вирус разрабатывали в одной из французских лабораторий по созданию биологического оружия не без участия российских коллег, после чего он попал в центр вирусологии и биологических технологий Вектор под Новосибирском, где произошел взрыв газового баллона, который что-то повредил в здании. Джин выскочил из бутылки. Рядом работали китайцы, которые потом вернулись в Китай в провинцию Ухань. Давайте предположим следующее – взрыв баллона не был случайным, как и присутствие рядом китайцев. Тогда – что? Тогда война и шантаж. Вы прекращаете санкции против России и признаете захват Крыма и Донбасса, мы даем вам вакцину против корона-вирус.

Очень опасная игра. Она может закончится для Путина и его опричников полным крахом. В Америке никто об этом не задумывается и не расследует, кроме ЦРУ. Пока не до того. Президент Трамп продолжает называть вирус "китайским", хотя это далеко не так. Конгресс США принял Закон по борьбе с пандемией и выделили из бюджета свыше 2-х триллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии, где предусмотрены выплаты каждому гр. США с невысоким доходом $ 1 200. Может ли что-либо подобное позволить себе правительство России или Украины? Вряд ли. Оно думает только о своем кармане, только не о людях. Вдобавок, олигархи этих стран, в отличии от миллиардеров Америки, и не подумают помогать людям. Скорее всего они постараются состричь с "каждой овцы" в такой экстремальной ситуации лишний рубль или гривну. Когда тайное станет явным, мирная жизнь для политической элиты как России, так и Украины закончится. Война вносит свои непредвиденные коррективы. Перед лицом смерти мы все равны. 200 миллиардов долларов Путина, украденных у народа, вряд ли ему помогут. Судьба сыграет свою коварную роль.

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Герман Обухів Герман Обухів
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
шизофрения ..дулче мелодия..
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Молодец, Выбухов, я уж думал темы иссякли!!! "Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме надо иметь и более серьезные закуски" (С)
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Что этот д и б и л несет?! Опять ему Россия жить не дает! Когда это Путин просил о снятии санкций?! Он за Иран просил, где массовое заражение населения. В России все спокойно и зараженных минимум. Гудбай, п и н д о с!)))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Федяков Алексей, В России всегда всё спокойно. Как на деревенском погосте. Если о чем то не говорят, значит этого и нет. Даже, когда будут умирать тысячами, об этом никто не скажет. Засекретят, как в 2015 году засекретили дохлых ихтамнетов, зажмуренных в Украине .
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