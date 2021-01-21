Арешт Олексія Навального тільки посилив ставлення американського політичного істеблішменту до путінської Росії. Треба сказати, це мало не єдине питання, щодо якого існує одностайність між республіканцями й демократами. Найрадикальнішу пропозицію зробив дуже авторитетний республіканський сенатор Мітт Ромні, який балотувався на пост президента 2008 року. Політик запропонував оголосити санкції особисто Путіну: його можуть повністю ізолювати з міжнародного спілкування, і ця пропозиція – на порядку денному поруч з іншими.

Моя особиста пропозиція – реалізація вже чинного закону від серпня 2017-го року, яку Адміністрація Трампа замотала. Це арешт активів російської еліти – "олігархів і чиновників, близьких до Путіна", як зазначено в законі. За оцінками американського бюро економічних розслідувань, цифра становить близько трильйона доларів. Американська правоохоронна система вважає ці гроші вкраденими в російського народу і за першої ж можливості їх повернуть законному власнику. Перша можливість – це посткримінальний уряд Росії.

А днями на слуханнях у Сенаті Ентоні Блінкен (можливий державний секретар США. – Ред.) зачепив питання про надання Україні летальної зброї. Він ніби як виправдовувався, мовляв, тоді (2014-го. – Ред.) була інша ситуація і ми не повністю зрозуміли масштаб путінських злочинів. Що його задум спрямований не тільки проти України, а й проти всього світу.

Американський політичний істеблішмент єдиний у питанні надання Україні зброї та підтримки. З нього випадав тільки Трамп, який, володіючи статусом президента, міг вставляти палиці в колеса. Найвідоміший випадок, коли він напоровся на перший імпічмент – викручуючи руки Зеленському – заморозив військову допомогу Україні, вимагаючи компромат на Байдена.

Забирається один негативний момент із цієї картини, і підтримка України буде всебічною, аж до отримання головного союзника США поза НАТО. Якщо українська дипломатія постарається.