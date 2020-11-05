З РФ суцільним потоком йде інформація про те, що все-таки Путіна мінятимуть, можливо, на дочку, а може бути, все переграється якось інакше і все залежить від того, в якій кондиції буде знаходитися Путін в момент передачі влади. Ні, воно звичайно, хотілося б бачити його в одній кондиції, коли його виносять вперед ногами. Але як кажуть, дуже важко знайти чистий білий або чисто чорний колір, так і з цим. Там теж є безліч відтінків сірого.

Загалом, мова йде про те, що Путін серйозно здає по лінії здоров'я і зараз хоч якось тримається на препаратах. Його майже безвилазне сидіння в бункері якраз цим і зумовлено. Остання версія його проблеми зі здоров'ям, яка до нас дійшла, називається "Хвороба Паркінсона". Тут ми не станемо занурюватися в медичні аспекти цієї недуги, але просто зауважимо, що це вікове і необоротне захворювання, пов'язане з деградацією певних ділянок головного мозку.

Фокус цього захворювання в тому, що сучасна медицина здатна лише пригальмувати розвиток цього захворювання і то – не дуже надійно. Крім неприємних зовнішніх ефектів, які не можна приховати від публіки, ця хвороба ще й необоротно змінює психіку. А це значить, що в якийсь момент діда не можна буде навіть пред'являти публіці, як Леоніда Ілліча. Крім того, ніхто не може сказати напевно, коли настане момент, коли "Путін зламався, несіть наступного".

Саме тому готовність для обряду передачі влади повинна бути досягнута в найближчий час. Адже якщо він час від часу з'являтиметься в Сенаті як сенатор, це вже нікому не буде цікаво, як не цікаво і те, як у нас в Раді прямо в сесійній залі дмуть кокс або замовляють повій.

Непрямим підтвердженням саме такого розвитку ситуації служить безпрецедентна втрата контролю Кремля над діями уряду, а він діє явно – так собі. Це видно по різним зовнішнім ознакам, але найбільш показовим є сукупність його дій, яка відзначається російською пресою.

"Система державного управління в Росії продовжує котитися в хаос. Вищі чиновники уряду ігнорують доручення, які на щоденній основі дає президент Володимир Путін. З 2836 доручень, які перебували на контролі кабміну на середину жовтня, майже дві третини (64%) не були виконані в термін".

Вдумаймося, уряд не спрямовує свої заперечення, не намагається якось скоригувати те, що розпорядився зробити Путін, як це було раніше, а просто ігнорує дві третини того, що їм доручив зробити старий маразматик. Вони просто на це не звертають уваги. І зауважимо, ніякого "Новачка", полонію в чаї або більш агресивних способів звернення уваги на те, що доручає шеф, немає в принципі. Тобто, в Кремлі зараз настільки зайняті іншими питаннями, що на такі кричущі фокуси уряду ніхто і ніяк не реагує і воно діє на свій смак.

Кажуть, що на закритому засіданні уряду, яке відбулося 22 жовтня, прем'єр Мішустін різко зробив зауваження міністрам, що вони несуть особисту відповідальність за виконання розпоряджень Путіна. Але ось інші джерела говорять про те, що на Олімпі зараз дійсно не до уряду, але от якщо, а вірніше – коли влада зміниться, то за цей бардак дійсно відкрутять голови.

І, згідно з інформацією "зсередини", зараз навіть відомо, чиї саме голови полетять: самого Мішустіна, Набіуліна і Сілуанова. Тобто осіб, відповідальних за фінансово-економічний блок, і прем'єру про це вже повідомили. Тому він і намагався вплинути на міністрів, але вони – теж в курсі, хто йде під ніж і роблять своє.

Загалом, не так страшний чорт. Просто шкода, що в такий час, у нашого керма виявилося що попало, яке не в силах скористатися ситуацією. Але хто його знає, як воно все буде викладатися і хто, де виявиться вже завтра.