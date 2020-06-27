Путіна намагаються "злити": колишній розвідник КДБ назвав імена

Президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються "злити" й усунути від влади люди з його найближчого оточення – силового блоку.

Таку думку в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Запис розмови було опубліковано на YouTube- каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Перші два імені, які приходять на думку, – це Патрушев і Бортніков", – сказав Швець. На його думку, провідна роль може бути саме у Патрушева.

Зазначимо, Микола Патрушев є секретарем Ради безпеки Російської Федерації, а Олександр Бортніков – директором Федеральної служби безпеки.

"Чому ці люди? Тому що вони замазані кров'ю разом із Путіним. І тепер спробують відмитися від цього", – зазначив Швець, назвавши Патрушева терористом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Швець також заявив, що Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям і нібито в поїздках возить із собою особистий туалет.

На думку Швеця, президенту Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з Володимиром Путіним для переговорів.