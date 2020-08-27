Путін підтвердив спецоперацію СБУ з "вагнерівцями": Єрмак має відповісти за злив даних
Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "вагнерівців" у Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб", тим самим фактично підтвердив нібито злив інформації главою Офісу президента України Андрія Єрмака.
Деталями лідер поділився під час інтерв'ю пропагандистського телеканалу. За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".
Як писав раніше OBOZREVATEL, саме ці дані, ймовірно, видав Росії Єрмак напередодні спецоперації, зірвавши її і перешкодивши притягненню до відповідальності злочинців, які брали участь у війні на Донбасі на боці терористів "Л/ДНР". Вимагаємо кримінального покарання для голови Офісу президента в разі вчинення ним зазначених дій.
Що розповів Путін
"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.
Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".
"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.
Суть скандалу про можливу держзраду
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" в Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, обчисливши стрільців ПЗРК, виявивши в Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб, як доставити негідників на нашу територію".
Однак "вагнерівців" видали Росії, що стало можливим завдяки сливу інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі в ніч на 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу "Миротворця".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у війні на Донбасі.
Спочатку президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але після того, як буде доведена їх вина.
Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", зокрема і тих, які воювали на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу затриманих в Білорусі "вагнерівців" Росії. Глава держави зазначив, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.