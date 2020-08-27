Путін підтвердив спецоперацію СБУ з "вагнерівцями": Єрмак має відповісти за злив даних

Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "вагнерівців" у Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб", тим самим фактично підтвердив нібито злив інформації главою Офісу президента України Андрія Єрмака.

Деталями лідер поділився під час інтерв'ю пропагандистського телеканалу. За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".

Як писав раніше OBOZREVATEL, саме ці дані, ймовірно, видав Росії Єрмак напередодні спецоперації, зірвавши її і перешкодивши притягненню до відповідальності злочинців, які брали участь у війні на Донбасі на боці терористів "Л/ДНР". Вимагаємо кримінального покарання для голови Офісу президента в разі вчинення ним зазначених дій.

Що розповів Путін

"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.

Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.

Суть скандалу про можливу держзраду

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" в Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.

Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, обчисливши стрільців ПЗРК, виявивши в Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб, як доставити негідників на нашу територію".

Однак "вагнерівців" видали Росії, що стало можливим завдяки сливу інформації.

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