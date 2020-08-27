Путін звинуватив спецслужби України і США в "провокації з вагнерівцями".
Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "вагнерівців" в Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб".
Таке звинувачення він зробив під час інтерв'ю пропагандистському телеканалу. За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.
Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".
"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі в ніч на 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу "Миротворця".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у війні на Донбасі.
Спочатку президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але після того, як буде доведена їх вина.
Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", зокрема і тих, які воювали на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу затриманих в Білорусі "вагнерівців" Росії. Глава держави зазначив, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.
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