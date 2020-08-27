Путін звинуватив спецслужби України і США в "провокації з вагнерівцями".

Президент Росії Володимир Путін назвав затримання "вагнерівців" в Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб".

Таке звинувачення він зробив під час інтерв'ю пропагандистському телеканалу. За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.

Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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