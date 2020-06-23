Путін звернувся до росіян: про що говорив на відео
Президент Росії Володимир Путін виступив із черговим зверненням до росіян, яке Кремль анонсував під неофіційною назвою "про нас із вами загалом".
Цікаво, що воно виявилося не спонтанним, тобто відбувалося не в прямому ефірі, а записаним заздалегідь. Російського лідера "здав" його ж годинник (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Так, звернення глави РФ до росіян було анонсовано на 15:00 за московським часом, однак почалося тільки о 17:00. Однак стало зрозуміло, що весь виступ просто записали і довго монтували: на відео можна помітити, що на годиннику Путіна – без п'яти хвилин третя.
Сам виступ тривав не довго. Під час нього російський лідер насамперед заявив, що боротьба з пандемією у країні велася правильно – "коронавірус відступає". Хоча і визнав, що поки вакцини від COVID-19 немає, небезпека залишається, тому росіяни повинні дотримуватися заходів безпеки. Також глава РФ анонсував продовження виплат лікарям і соцпрацівникам ще на два місяці.
Крім цього, він пообіцяв підвищити в країні ставку ПДФО з 1 січня – до 15% для тих, хто заробляє більше 5 млн рублів на рік. Ще зазначив, що в липні в Росії повторять виплату по 10 тисяч рублів на дитину до 16 років і деякі інші соцвиплати. Тоді як IT-компанії отримують найнижчу податкову ставку в світі та ще низку преференцій.
Зачепив глава РФ і найголовніше для нього питання – ухвалення правок до Конституції РФ, голосування щодо якого відбудеться 1 липня. Путін підкреслив, що правки набудуть чинності "тільки якщо громадяни їх підтримають".
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін показав росЗМІ свій кабінет, поскаржившись, що часто засиджується на роботі до ночі, а тому і ночує там. Журналісти ж звернули увагу на незвичайні деталі, серед яких – плед із портретом глави РФ.