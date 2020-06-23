Президент Росії Володимир Путін виступив із черговим зверненням до росіян, яке Кремль анонсував під неофіційною назвою "про нас із вами загалом".

Цікаво, що воно виявилося не спонтанним, тобто відбувалося не в прямому ефірі, а записаним заздалегідь. Російського лідера "здав" його ж годинник (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, звернення глави РФ до росіян було анонсовано на 15:00 за московським часом, однак почалося тільки о 17:00. Однак стало зрозуміло, що весь виступ просто записали і довго монтували: на відео можна помітити, що на годиннику Путіна – без п'яти хвилин третя.

Сам виступ тривав не довго. Під час нього російський лідер насамперед заявив, що боротьба з пандемією у країні велася правильно – "коронавірус відступає". Хоча і визнав, що поки вакцини від COVID-19 немає, небезпека залишається, тому росіяни повинні дотримуватися заходів безпеки. Також глава РФ анонсував продовження виплат лікарям і соцпрацівникам ще на два місяці.

Годинник "спалив" Путіна

Крім цього, він пообіцяв підвищити в країні ставку ПДФО з 1 січня – до 15% для тих, хто заробляє більше 5 млн рублів на рік. Ще зазначив, що в липні в Росії повторять виплату по 10 тисяч рублів на дитину до 16 років і деякі інші соцвиплати. Тоді як IT-компанії отримують найнижчу податкову ставку в світі та ще низку преференцій.

Зачепив глава РФ і найголовніше для нього питання – ухвалення правок до Конституції РФ, голосування щодо якого відбудеться 1 липня. Путін підкреслив, що правки набудуть чинності "тільки якщо громадяни їх підтримають".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін показав росЗМІ свій кабінет, поскаржившись, що часто засиджується на роботі до ночі, а тому і ночує там. Журналісти ж звернули увагу на незвичайні деталі, серед яких – плед із портретом глави РФ.