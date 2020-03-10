Путін зробив себе вічним президентом: повне відео та текст історичного виступу

У вівторок, 10 березня, Держдума РФ підтримала правки до конституції, згідно з якими в країні анулюються президентські терміни, тож Володимир Путін зможе заново балотуватися на пост глави держави.

Перед голосуванням за нововведення Путін виступив із промовою перед російськими депутатами, де не підтримав ідею продовження його повноважень і виступив на нові вибори (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Однак зазначимо, що поправку про обнулення інституту президента ще має підтримати Конституційний суд РФ.

Володимир Путін в Держдумі РФ

Додамо, що OBOZREVATEL пояснив, що таке "обнулення президентства" і що воно означає особисто для Путіна.

Далі наводимо повний текст виступу Путіна в Держдумі РФ:

"Шановний В'ячеслав Вікторович! Шановні депутати Державної Думи! Голова парламенту поінформував мене про дискусії, яка розгорнулася тут при розгляді у другому читанні поправок до Конституції Російської Федерації.

З огляду на принциповий характер розмови, що відбулася, а також те, що саме з моєї ініціативи, як ви знаєте, почалося широке обговорення можливих змін в Основному законі країни, я вважав за необхідне, не відкладаючи, висловити прямо тут, в стінах Державної Думи, і свою позицію щодо вкрай важливих пропозицій, які сьогодні прозвучали, і сказав про це Голові.

Але почати, шановні колеги, хотів би зі слів подяки учасникам робочої групи, депутатам Державної Думи і членам Ради Федерації, які безпосередньо і в дуже інтенсивному і напруженому режимі безпосередньо брали участь в підготовці поправок до Основного закону.

Ще раз повторю: вони, ці поправки, давно назріли, вони потрібні і, переконаний, будуть корисні для країни, для суспільства і для наших громадян. Тому що вони спрямовані на те, щоб зміцнити наш суверенітет, наші традиції і наші цінності – те, що становить основу нашого життя. На те, щоб розширити і конкретизувати соціальні гарантії наших громадян, а значить, повніше розкрити соціальний характер нашої держави. В цілому створити умови для впевненого, поступального, еволюційного розвитку Росії на тривалу історичну перспективу.

Путін в Держдумі РФ

Згоден з тими, хто виступав: світ дійсно змінюється. Це стосується не тільки бурхливого, вибухового по суті справи характеру розвитку технологій, але і буквально всіх сторін життя. Ці зміни носять кардинальний і, я б сказав, незворотный характер. Ми бачимо, наскільки складно складається ситуація в світовій політиці, в сфері безпеки, в глобальній економіці. Тут ще й коронавірус до нас прилетів, і ціни на нафту танцюють і стрибають, а разом з ними і курс національної валюти і біржі.

Але, до речі кажучи, скористаюся цією трибуною, щоб сказати: впевнений абсолютно, ми цей період пройдемо, пройдемо гідно. І економіка в цілому буде зміцнюватися, і найважливіші галузі виробництва будуть більш потужними і конкурентоспроможними. Але треба працювати, і працювати разом, консолідовано.

Однак все це, безумовно, створює для нас додаткові ризики і, як зараз кажуть, виклики. При цьому в світі, звичайно ж, – про це теж ми говоримо завжди, знаємо про це – є і ті, хто хотів би стримати Росію, і для цього готовий використовувати будь-яку можливість.

Власне, "політика стримування" давно застосовується, це ми з вами добре знаємо, і ті, хто це робить, кажуть про це відкрито і не соромляться. Чекають, що ми десь припустимо помилку або послизнемося, втратимо орієнтири або, ще того гірше, загрузнемо у внутрішніх чварах, які часом і підігріваються, підживлюються і навіть фінансуються ззовні. Можна навіть порахувати, скільки на це виділяється ресурсів, це рахункові позиції.

Знаю, що оцінки провідних політичних сил країни з усіх цих питань значною мірою збігаються. Це ще раз ясно прозвучало в ході нашої недавньої зустрічі з лідерами фракцій Державної Думи в Кремлі, яка почалася 5-го, а, як зауважив Геннадій Андрійович Зюганов, подивився на годинник і зауважив, що закінчилася наша зустріч вже 6 березня.

При цьому всі прекрасно розуміють, що і всередині країни у нас, на жаль, багато ще поки, що називається, зроблено, як в народі кажуть, "на живу нитку", і поки ще дуже багато у нас уразливого. Це стосується і внутрішньополітичної стабільності, міжнаціональної і міжрелігійної згоди, економічного і соціального розвитку. Тому зрозуміло, чому в ході роботи над поправками виникло і обговорюється все гостріше і активніше питання про те, як буде формуватися вищий інститут державної влади в Росії, а саме інститут президентської влади.

Володимир Путін в Держдумі РФ

Адже саме Президент є гарантом Конституції, а якщо сказати простіше, по-іншому, є гарантом безпеки нашої держави, його внутрішньої стабільності і внутрішнього, ще раз це скажу, еволюційного розвитку. Саме еволюційного, нам достатньо вже було революцій, Росія свій "план по революціям" виконала.

До речі кажучи, в ході поїздок по країні я бачу, що наших громадян ці питання непокоять не менше, ніж вас, шановні колеги, не менш, ніж депутатів Державної Думи. І ця стурбованість зрозуміла. Упевнений, що прийде час, коли вища, президентська влада в Росії не буде, що називається, так персоніфікована, що не буде пов'язана з якимось одним людиною конкретним. Але вся наша попередня історія складалася саме таким чином, і, звичайно, ми не можемо на це не зважати.

Я прекрасно усвідомлюю і свою власну відповідальність перед громадянами країни і бачу, що люди, у всякому разі, більшість суспільства, чекають, звичайно, і моїх власних оцінок, рішень з ключових питань формування державної влади в країні і зараз, і після 2024 року.

Тому сформулюю свою позицію гранично ясно, чесно і абсолютно відверто. Щодо позиції Олександра Кареліна – необхідність дострокових виборів до Держдуми. Моя точка зору відома: якщо громадяни Росії проголосують за поправки до основного закону, в тому числі за передачу частини повноважень президента Держдумі та Раді Федерації, то такі зміни повинні набути чинності відразу після опублікування прийнятих поправок.

А значить, і Держдума повинна отримати розширені повноваження негайно. Виникає питання, чи має [право] діючий склад Держдуми прийняти ці нові повноваження? На мій погляд, звичайно, так. Всі юридично законні підстави для цього є. Зрозуміло, в кінцевому підсумку це ваше рішення, але якщо з цього питання в парламенті немає консенсусу, а його немає, то я не бачу необхідності в дострокових виборах до Держдуми.

Якщо громадяни прийдуть на дільниці 22 квітня і проголосують, значить, вони підтвердять нові повноваження Держдуми. Народ, єдине джерело влади, скаже своє слово – і питання закрите. Йдеться про суттєве розширення повноважень парламенту, це шлях до більш тісної роботи між представницькою та виконавчою гілками влади – я саме так і планував. Це буде означати підвищення взаємної відповідальності за досягнуті результати – або відсутність таких. Вважаю, що на даному етапі розвитку суспільства такі зміни виправдані і достатні - це вже якісний крок вперед з точки зору розвитку нашої демократії.

Ми дійсно підійшли до межі і, перш ніж переступити її, повинні прийняти рішення з принципового і чутливого питання про вищий рівень держвлади, а саме про президентську. Глибоко переконаний, що сильна президентська вертикаль для Росії абсолютно необхідна.

Сьогоднішня ситуація в економіці і не тільки зайвий раз нам про це нагадує. Перш за все, це необхідно для стабільності. Звичайно, є альтернативи – парламентська форма правління, яка широко застосовується в світі. Однак на сьогоднішньому етапі розвитку вона для нас не може бути використана.

Подивіться, в країнах традиційної парламентської демократії в Європі що відбувається? Роками в деяких країнах не можуть сформувати уряд. Для Росії це неприйнятно. А наділення інших органів влади, таких як Рада безпеки або Держрада, тим більше, безпосередньо народом не обираються, наділення з серйозними повноваженнями президентського характеру неправильно, неприйнятно і небезпечно. Це не має нічого спільного з демократією і неминуче призведе до розколу суспільства. Для Росії це неминуче призведе до двовладдя і самим негативним, а можливо і трагічним чином відіб'ється на долі країни і на життя громадян. Давайте не будемо цього робити.

Були пропозиції про те, щоб внести зміни до Конституції і продовжити термін чинного президента, вашого покірного слуги. Зробити це на підставі того, що громадяни проголосують за запропоновану поправку. Але в такому разі вийде, що повноваження президента продовжуються за фактом без альтернативних виборів, а це на мій погляд також невірно. У громадян Росії на будь-яких виборах альтернатива завжди повинна бути. Вибори повинні бути відкритими і конкурентними.

Пропозиції, які висловила Валентина Володимирівна Терешкова, ми все з величезною повагою до них ставимося, до неї ставимося, хочу ще раз привітати вас з недавнім днем ​​народження, Валентина Володимирівна, в принципі теж зрозумілі.

Перше, виключити з конституції кількість термінів, на які може обиратися вища посадова особа країни – президент. Схожа, по суті, ідея прозвучала на недавній моєї зустрічі в Петербурзі з громадянами, там один з ветеранів якраз це саме та запропонував. Я тоді сказав, що не хочеться повертатися до часів Радянського Союзу, не приховую, був некоректний, це некоректне зауваження, тому що за часів Радянського Союзу ніяких виборів-то і не було, там все вирішувалося досить келійно або в результаті внутріпартійних якихось там процедур або інтриг, виборів не було.

Зараз абсолютно інша ситуація, це правда, зараз потрібно йти на вибори, це інша ситуація. Строго кажучи, формально сьогодні можна було б скасувати обмеження щодо термінів, тим більше що в багатьох інших країнах, в тому числі у наших сусідів, така практика існує, ніяких обмежень по кількості термінів обрання глави держави немає. До речі кажучи, і за океаном, в тих же Штатах поправка до конституції, яка обмежує кількість термінів двома, вперше з'явилася тільки в 1947 році, і тільки в 1951 році за неї проголосували, її ратифікували всі штати. 1951 рік, не так вже й далеко, з точки зору історії, зовсім вчора.

Я поясню, чому, адже тоді, зверніть увагу, до речі кажучи, прецеденти обрання більше двох термінів були в тих же Штатах. І чому, дивіться, велика депресія, величезні проблеми в економіці, безробіття і злидні в Штатах на той період часу. Потім Друга світова війна.

В умовах, коли країна переживає такі ось потрясіння і такі складності проходять, звичайно, в нашому випадку ми ще не все подолали після розвалу Союзу, це теж зрозуміло, стабільність, може бути, і важливіше і повинна перебувати в пріоритеті. Особливо, повторю, в той час, коли у країни ще багато проблем. Але коли політична, економічна, соціальна сфера набуває внутрішньої стійкість, зрілість, коли держава стає, безумовно, більш потужним і важко вразливим ззовні, тоді на перший план, безумовно, виходить саме можливість змінюваності влади. Вона потрібна для динаміки розвитку країни.

А ми-то з вами якраз приймаємо поправки не на рік, не має на два і навіть не на десять. Я сподіваюся, на більш віддалену історичну перспективу, хоча б років на 30-50. І в цій довгостроковій перспективі суспільство повинно мати гарантії, що регулярна зміна влади буде забезпечена. Про майбутні покоління нам потрібно з вами подумати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії накинулися на президента Володимира Путіна через поправки до Конституції про мову.

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