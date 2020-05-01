Президент Росії Володимир Путін за останні два тижні зробив дві великі помилки – нафтова війна з Саудівською Аравією і провал боротьби з COVID-19.

Про це в The Washington Post написав керуючий директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії Пенна – Байдена Майкл Карпентер.

"В останні кілька тижнів він допустив помилки в управлінні реакцією Росії на дві основні кризи: обвал нафтового ринку і пандемію коронавірусу. Тепер перед ним постає одна з найгостріших проблем його правління і саме в той момент, який він вважав безпечним для продовження свого терміну правління шляхом конституційного референдуму", – зазначив експерт.

Володимир Путін

Карпентер підкреслив, що глава Кремля крупно помилився, коли вирішив оголосити Саудівськії Аравії цінову війну на ринку нафти. Цим російський лідер, ймовірно, прагнув зруйнувати індустрію сланцевої нафти в США, однак обвалення цін позначилося і на економіці Росії, підкреслив експерт.

"Перша помилка Кремля відбулася на початку березня, коли він відреагував на падіння цін на нафту, відхиливши вмовляння Саудівської Аравії скоротити видобуток. Російське рішення сприяти нафтовому надлишку виявилося помилковим. Путін, ймовірно, сподівався, що раптове падіння цін збанкротить багатьох незалежних американських добувачів сланцевої нафти ... Але те, що Путін планував як нокаутуючий удар, виявилося швидше голом у власні ворота", – пояснив аналітик.

Другою помилкою Путіна стала віра, що Росія швидко подолає коронавірусну криза в той самий час, коли пандемія тільки почала набирати обертів. Відзначимо, що станом на 1 травня в Росії було зафіксовано понад 114 тисяч випадків захворювання коронавіруом.

"Друга велика помилка Кремля полягала в тому, щоб дозволити своїй пропагандистській машині проектувати ауру непереможності, навіть коли цунамі COVID-19 вже поширювалося по цілій Росії. 31 січня Кремль закрив частину, але не всю свою кордон з Китаєм, що призвело до помилкового почуття безпеки ... протягом лютого та більшої частини березня тестування проводилося єдиною лабораторією в Сибіру. Це означало, що більшість випадків COVID-19 по всій Росії з її 11 часовими поясами помилково класифікувалися як пневмонія, бронхіт, грип і т. д. Не допомогло і те, що влада встановила кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації", і те, що вони заарештували відомого лікаря за оспорювання офіційної статистики, коли вона намагалася доставити маски в небагату провінційної лікарні ", – розповів Карпентер.

Статистика хворих COVID-19 в Росії і по світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, критик Кремля сказав, що відхід Володимира Путіна з поста президента Росії, а також його оточення обернеться проблемами не тільки для самої РФ – гірше стане і для України.

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