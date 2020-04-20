Глава РФ Володимир Путін вважає, що США і Європа нібито бояться відродження СРСР.

Як передають "Вести", Путін в ефірі російського телебачення заявив, що "об'єднання зусиль країн колишнього Радянського Союзу йде на користь всім".

"Долаючи якісь фобії минулого, долаючи страхи з приводу відродження Радянського Союзу і радянської імперії, все-таки розуміння того, що об'єднання зусиль на користь всім, пробиває собі дорогу неминуче", – сказав Путін.

За його словами, у всьому світі країни підвищують рівень своєї конкурентоспроможності за рахунок об'єднання, і для республік колишнього СРСР це "абсолютно природна справа".

Путін також назвав "величезною перевагою" те, що в колишніх країнах Союзу вільно розмовляють російською.

Володимир Путін GoGetNews

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерт Сергій Грабський заявив, що Путіну потрібна вся Україна, Білорусь і Прибалтика через плани відновити СРСР.