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Путін змушений правити довічно: опозиціонер назвав три причини

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Новини Росії
1,9 т.
Путін змушений правити довічно: опозиціонер назвав три причини

Володимир Путін.

Голосування за поправки до Конституції Росії необхідне президенту країни Володимиру Путіну для легітимації своєї влади в умовах, коли його рейтинг "наближається до нуля".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст, опозиційний політик Ігор Яковенко. "Я думаю, що для нього не існує альтернативи, окрім як правити довічно", – заявив опозиціонер.

У цьому контексті Яковенко зауважив, що відхід від влади означатиме притягнення Путіна до кримінальної відповідальності. "Путін розуміє, що в момент відсторонення від влади він починає збирати мішечок для походу в тюрму".

За оцінками опозиціонера, сукупність злочинних дій, які вчинив президент Росії, передбачає три сценарії, жоден з яких не пов'язаний зі спокійним проведенням залишку життя на пенсії в родинному колі.

"Або довічне збереження влади, або напрямок у в'язницю, найімовірніше, в Гаагу, або переворот, у результаті якого ця людина буде просто фізично усунута", – заявив Яковенко.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Яковенком читайте на OBOZREVATEL 27 червня.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня в РФ почалося голосування за поправки до Конституції країни, зокрема за "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Якщо вони будуть ухвалені, він отримає право керувати Росією до 2036 року.

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