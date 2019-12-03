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3 грудня • оновлено в 20:38
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Путін злякався НАТО? У РФ оголосили про посилення армії

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Розширення НАТО до кордонів Росії становить небезпеку для Російської Федерації, тому в країні будуть посилювати військову міць.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає РИА "Новости".

На його думку, факт посилення позицій Північноатлантичного альянсу небезпечне для Росії.

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"Сьогодні ми зобов'язані виходити з того, що розширення НАТО, розвиток його військової інфраструктури поблизу російських кордонів – це одна з потенційних загроз безпеці нашої країни. Тому технічному переоснащенню Збройних сил ми приділяли і будемо приділяти найпильнішу увагу. Зокрема модернізації ВМФ Росії", – повідомив глава Кремля.

За словами Путіна, НАТО властиві "застарілі блокові стереотипи мислення". На його думку, в нинішньому мінливому світі ці стереотипи не можуть бути інструментом співпраці й ухвалення ефективних рішень.

Лідер росіян зазначив, що Росія неодноразово виявляла бажання співпрацювати з НАТО у протидії "реальним загрозам", насамперед – міжнародному тероризму і неконтрольованому поширенню зброї масового знищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна разом із НАТО задумала влаштувати на Донбасі Ruxit.

Також у Естонії заявили, що Росія знову стала світовою загрозою, тому потреба в НАТО зараз сильна, ніж будь-коли.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до більш тісної взаємодії з Росією.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
НАТО Новини Росії
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sadyk alex
sadyk alex
самая реальная угроза для россии-это сам путин.и это факт.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Зато "независимая" от смелости перед Россией все шаровары обделала.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Путин испугался НАТО? А может НАТО испугалось Путина?
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