Путін злякався НАТО? У РФ оголосили про посилення армії

Розширення НАТО до кордонів Росії становить небезпеку для Російської Федерації, тому в країні будуть посилювати військову міць.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає РИА "Новости".

На його думку, факт посилення позицій Північноатлантичного альянсу небезпечне для Росії.

"Сьогодні ми зобов'язані виходити з того, що розширення НАТО, розвиток його військової інфраструктури поблизу російських кордонів – це одна з потенційних загроз безпеці нашої країни. Тому технічному переоснащенню Збройних сил ми приділяли і будемо приділяти найпильнішу увагу. Зокрема модернізації ВМФ Росії", – повідомив глава Кремля.

За словами Путіна, НАТО властиві "застарілі блокові стереотипи мислення". На його думку, в нинішньому мінливому світі ці стереотипи не можуть бути інструментом співпраці й ухвалення ефективних рішень.

Лідер росіян зазначив, що Росія неодноразово виявляла бажання співпрацювати з НАТО у протидії "реальним загрозам", насамперед – міжнародному тероризму і неконтрольованому поширенню зброї масового знищення.

Путін: У Лондоні проходить саміт НАТО. Зараз СРСР немає, а НАТО не тільки існує, а й розвивається. Ми не раз робили кроки назустріч альянсу, проте після 2008 року наша співпраця була згорнуто. Альянс діяв щодо Росії грубо, без будь-якого врахування наших інтересів pic.twitter.com/1EEVO4LuOH - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна разом із НАТО задумала влаштувати на Донбасі Ruxit.

Також у Естонії заявили, що Росія знову стала світовою загрозою, тому потреба в НАТО зараз сильна, ніж будь-коли.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до більш тісної взаємодії з Росією.

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