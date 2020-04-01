Путін злякався коронавірусу: в мережі з'явилося показове фото

У мережі з'явилося красномовне фото з президентом Росії Володимиром Путіним за столом, на якому стояла пляшка, ймовірно, антисептика для дезінфекції під час поширення коронавірусу COVID-19.

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Відповідний знімок з'явився 1 квітня на сторінці RIA Kremlinpool у Telegram. На ньому глава РФ був зображений за письмовим столом біля комп'ютера.

Путін злякався коронавірусу Telegram/RIA Kremlinpool

"На столі у Путіна з'явилася цікава пляшечка. Дуже схожа на антисептик Octenisept", – йдеться в пості.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головного лікаря лікарні в Комунарці під Москвою Дениса Проценка був діагностований коронавірус COVID-19. А перед цим, 24 березня, Проценко контактував із Путіним.

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