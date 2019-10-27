Путін – злочинець, але вважає себе великим російським царем – Запольський

Коли президент Росії Володимир Путін залишить свою посаду, чи міг він особисто віддавати накази вбивати неугодних йому людей і чому зараз йому вигідно опинитися на лаві підсудних у Гаазі, у другій частині інтерв'ю OBOZREVATEL розповів політтехнолог і автор книги "Путінбург" Дмитро Запольський.

У першій частині читайте: чим насправді Путіну вигідна війна в Україні та чому окупований Донбас – це лайно в золотій обгортці.

– Найманці чи не найманці, але це, власне, терористи на Донбасі, інспіровані російською стороною.

– Так, будь-які повстанці інспіровані якось стороною. На те й щука у морі, щоб карась не дрімав. Ми ж не говоримо: "В Ємені бандити". Там повстанці. І в Косово, і в Каталонії, і в Гонконгу – влада називає їх злочинцями, а хтось у світі дуже навіть симпатизує. Слід розуміти, що на Донбасі і в Луганську негідники, виродки, але на жаль, вони повстанці, підтримані іншими країнами...

Дмитро Запольський block-post.com

І зараз, коли починаються зрушення у світу, переговори і контакти (а без цього конфлікт просто застигне, як цемент), треба вже говорити не агресор, а "партнер". Їх доведеться амністувати. Так, вони сучі діти, але вони – повстанці. Так, вони проросійські повстанці, але вони жили в цьому регіоні і їх не Путін у пробірці зробив. Звичайно, туди понаїхало цих "їхтамнєтов", але, загалом, якби народ їх не хотів, то їх би там і не було. Вони, на мій превеликий жаль, частина української реальності і цю сумну правду треба усвідомити. "Їхтамнєти" підуть, а населення залишиться. Українська влада не зможе проводити репресії, це не європейський шлях. Треба плюнути, не подавати руки, але взаємодіяти з цими мерзотниками Україні доведеться. Інакше їх треба або купувати і садити туди сатрапа-намісника, як у Чечні, або репресувати, як за часів Сталіна, виселяти примусово, або все ж таки визнавати, що вони мають права, і домовлятися. І це буде дуже важким і хворобливим випробуванням для такої емоційної країни, як нинішня Україна. Це удар по національному самолюбству. Путін саме це вважає своєю перемогою, а не пролиту солдатську кров.

– Якщо повернутися до теми Росії, то чи нещодавні протести проти недопуску опозиції на вибори до Мосміськдуми, загрожували режиму Путіна?

– Наразі ні. Це дуже малі катаклізми. Сам протестний рух вигідний Путіну, всі бачать, наскільки він безпорадний. Наведу політологічний приклад. Є Венесуела, де традиційно 50% протестують проти комуністів. І що це змінює? Так само як і в Таїланді є якийсь відсоток населення, агресивно налаштований. Так само і в Гонконгу. Або жовті жилети у Франції, подивіться, що вони чинять! І що? Ну нагидили там, написали на Тріумфальній арці слово з трьох літер, і що? Франція впала, Третя республіка перестала існувати? Наявність опозиції в цих країнах жодним чином не загрожує владі.

Протестний рух у Москві, без опозиційної структури, без "тіньового кабінету міністрів" не має жодного сенсу. Зауважте, це питання зовсім інше: наскільки опозиціонери всередині Росії працюють на Кремль, а наскільки вони працюють на себе. Завдяки цим протестам у москвичів був величезний інтерес до виборів у Мосміськдуму. І саме протести легетимізували ці вибори, як колись участь Навального у виборах мера зміцнила позиції Собяніна. А тут вибори не президента і навіть не вибори у Держдуму. Що таке Мосміськдума, що вона вирішує? Ухвалює бюджет Москви і що? Виберуть туди комуністів, яблучників, навальністів, єдиноросів – яка різниця? Там немає ніякої політичної інфраструктури. Але зате це дозволяє владі говорити, що є вибори, хоч із порушеннями, але вибори ж є! Кремль дуже хитрий маніпулятор і чудово "розводить" людей. Протести просто реанімують мертву політичну систему Росії, роблять штучне дихання комуністам, жириновцям, якимось миронівцям, прости Господи! Але це той самий Кремль!

– Путін надовго при владі?

– Знаєте, ніхто не вічний. Путін – начебто і надовго, але ж чорні лебеді літають. Путін – це не Мугабе у Зімбабве, він не зможе правити до 90 років, йому все одно потрібен транзит. Кожна наступна влада буде кращою за Путіна. І не дай Боже в Росії почнеться політична або військова криза, збройна, скажімо. Це буде погано для України, для Європи, для США – це буде трагедія для всіх. Тому чи надовго Путін? Насправді потрібно думати не про це, а про те, що буде з Путіним, якщо щось трапиться завтра? Як забезпечити його відхід з мінімальними втратами для Європи і всього світу.

Володимир Путін 24 канал

– Що ж з ним може трапитися за наявності такої охорони?

– Ой, я вас благаю, у семи няньок дитя без ока. Всі живі люди, і охорона хороша теж не завжди... Індіру Ганді вбив охоронець, а президента Садата в Єгипті застрелив солдат почесної варти. Всяке може трапиться. Царів у Росії вбивали і табакерками золотими, і списом із сортирного очка.

– Путін міжнародний злочинець?

– Безумовно.

– Він винен у смерті тисяч людей по всьому світу?

– Безумовно.

– Міг особисто віддавати накази вбивати?

– Не думаю, що він віддавав такі накази, він для цього занадто хитрий. Це не історія з головою Гонгадзе, де президент сказав: "Чуєш, розберися з цим чуваком". А придворний пішов і йому голову відрізав. Я спрощую, звісно.

Не думаю, що Путін віддає накази. Він же чекіст, розуміє, що його теж слухають і що він теж під контролем у свого ж оточення. Навіщо залишати на себе компромат? Є ж спеціально навчені люди у його почті.

Там система тендерів. Приходять люди і кажуть: "ось ми там застрелили когось, а тепер дайте нам серйозне замовлення за гроші. Ми показали, що можемо". Для того, аби віддавати прямі накази, у Путіна багато придворних. В цьому плані він злочинець, хоча б тому, що створив аморальну систему. Путінізм – це явище, яке полізло, як лайно назовні. Вибачте, якщо паличку дріжджів влітку кинути в сільський сортир, то за деякий час фонтан гівна заллє всі навколишні городи. Але також ми бачимо, що лідери в багатьох країнах не проти, щоб Путін повернувся до міжнародного клубу держав, оскільки реальна політика, на жаль, цинічна до неможливості.

– Путіна звинувачують у багатьох злочинах. Це не тільки війна на Донбасі. Були війни в Чечні, сирійський конфлікт ще не закінчився. Він на собі відчуває відповідальність?

– Ні, звісно, він вважає себе російським царем і великим політичним діячем, хоча лестить собі в цьому. Ну а те, що жертви є, так це неминуче, на його погляд.

– Тобто те, що вони є – просто пофіг?

– Ну як? Цар Петро наказав стратити стрільців, ну він же не для себе це робив, а для Росії. Петро вважається великим государем, хоча руки у нього, як і в усіх імператорів Росії, по лікоть у крові. Але пам'ятник стоять. І Путін сподівається, що йому кінні статуї з бронзи поставлять.

Російська військова загроза mignews.com.ua

– Ну, якщо Путін навіть побічно віддає злочинні накази, то він також відповідальний за їхні наслідки.

– Ви все чекаєте від мене моральних оцінок дій російської влади. Гуманізму там немає і близько. Путін – не гуманоїд взагалі. Тобто ніколи в такому імперському утворенні як Росія не може бути ніякого гуманізму. Це антигуманний світ. Але висунути Путіну звинувачення в якійсь-там Гаазі навряд чи вдасться. Він буде виправданий за будь-якої сучасної юридичної системи. Путіну навіть вигідне створення якогось трибуналу, який тривав би 3 роки, і він звідти вийде в білій одежі, ще й вимагатиме потім компенсації. Але історія йде так стрімко, що суд історії буде зовсім не там, де ми думаємо.

– А де?

– Скажу зовсім страшну річ. СРСР провалився після Чорнобиля. Ніхто ж не міг припустити виникнення Чорнобиля, але цей чорний лебідь прилетів, і країна завалилася. Думаю, і з Росією буде щось подібне, чорний лебідь, подія, яка буде дуже трагічною. Путінізм існує тільки у системі відносної стабільності, а будь-яка невелика нестабільність, навіть Сирійська війна, навіть історія з Донбасом, вкрай токсичні для путінізму.

– Ви знали Путіна ще з часів його роботи з Анатолієм Собчаком у Санкт-Петербурзі. Чи сильно він змінився відтоді?

– Та ні, що там змінилося? Хлопчики після 30 років мало змінюються.

– Він завжди був таким як зараз?

– Так, завжди. А який? Ніякий.

Я знаю одного талановитого президента – це Володимир Зеленський. Ось він не бездарний. А Путін не зможе зіграти Наполеона в "95 Кварталі", бо йому треба намалювати, пропустити через фокус-групи, запитати "вам червоненького чи біленького", а ви як вважаєте за краще, трохи більше перцю чи менше, з м'ятою чи без. Виробляється рецепт, ось ці хочуть із м'ятою, а більшість без перцю і без м'яти. Ось так зробимо. Намалювали. Точно? Точно. Ви впевнені? Впевнені – "мочити в сортирі". Значить так і скажу. Він – аватарка, маріонетка, камін у комірчині Папи Карло, він намальований персонаж.

– Нещодавно в Росії заговорили про те, що шанси на президентство з'явилися в журналіста-ютубера Юрія Дудя.

– Думаю, Кремль готує схожу ситуацію і є версія, що молодий ютуб-журналіст Дудь, буде там. Після успіху Зеленського кремлівські замислилися: а чи не трапиться такого ж раптового повороту в Росії, коли раптом нізвідки вилізе якийсь інтернет-персонаж і набере величезну популярність.

– Тобто це кремлівська ідея виростити із Дудя політика?

– Ну немає такої системи, щоб у Кремлі сиділи і ростили політиків. Вони не створюють, а сприяють зростанню. У них абсолютно інша технологія. Існує відділ у Адміністрації президента, де працює 300 експертів. Ось вони ходять, тусуються, винце п'ють, кокс нюхають, а потім створюють якісь концепції. Далі цей концепт обговорюють зі спецслужбами, іншими експертами, оцінюють і подають його вже на вищий рівень. Те, що вони опрацьовують всі ці варіанти – це зрозуміло. Один із них ми зараз і спостерігаємо. І в Росії це не новина – все обкатане в дев'яності.

Сергій Бодров-молодший теж був політичним проєктом, коли став героєм фільму "Брат-2". Реально Бодрова-молодшого розглядали як можливого президента Росії. Пам'ятаєте цей фільм? Адже там вперше був озвучений антиукраїнський епізод! Потім Микита Михалков теж хотів бути президентом, коли зняв свій фільм "Сибірський цирульник" і зіграв у ньому роль царя.

Зараз експерти теж дивляться, як це все розвивається, контролюють і спостерігають. Щось викидають, у щось додають грошей, щось проростає. І їм головне вчасно підлаштувати процес під себе. Політична система путінізму шалено гнучка і дуже пристосована до сучасного світу. І набагато більше, ніж європейська система.

– Як Путін закінчить своє життя?

– Оточення тримає Путіна на троні, але час невблаганно минає. Йому потрібно буде йти з Кремля найближчими роками. Ліміт довіри вичерпується, все більше натяжок і підтяжок. І фактор "табакерки" ніхто не відміняв. Інша справа, що він може піти за назарбаєвським сценарієм, а може піти і за горбачовським. Є ще туркменський сценарій, коли лідер країни підсів на героїн і його особистий лікар, дантист, одного чудового дня вколов йому золоту дозу і став замість нього. Ми не знаємо, як піде Путін. Це вирішить не він, а його царедворці. Та і яка різниця, ніхто ж не вічний. Я б хотів, звичайно, пережити його, але можливо, що він переживе навіть вас. Але будемо сподіватися все ж таки на краще...

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