Президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу у співпраці з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Глава Кремля в інтерв'ю ТАСС заявив, що поляки й німці домовилися разом захопити та поділити Чехословаччину.

"І вони (Польща – Ред.) з ним працювали, з Гітлером, неодноразово зустрічалися, здали Чехословаччину. Польща разом із Гітлером поділила цю Чехословаччину, і, по суті, домовилися з ними про введення військ до Чехословаччини. Єдине, що німці їм сказали, Гітлер сказав: "Тільки не в один день з нами, не будемо одне одному заважати, ми не претендуємо на те, на що ви претендуєте – на Тешинську область". Це пряма змова", – повідомив він.

Володимир Путін

Також Путін намагався виправдати диктатора СРСР Йосипа Сталіна, який нібито не причетний до початку Другої світової війни. Водночас він назвав політиків із Європарламенту "обмеженими", які ухвалили резолюцію, де стверджувалося, що саме СРСР і Німеччина розв'язали ДСВ.

"Ну, розумієте, це ж обмежені люди, які читати-писати не вміють. Несуть всяку фігню в Європарламенті щодо однакової відповідальності Гітлера й Сталіна. Дурня це собача просто. Треба подивитися хронологію розвитку подій, починаючи з 1919-18 років, як це все відбувалося. Хто і які підписував документи з Гітлером. До речі, Сталін, як би до нього не ставитися, він тиран там і так далі, але він не заплямував себе прямими контактами з Гітлером, і немає жодного підпису Сталін – Гітлер. А ось Гітлер і прем'єр-міністр Великобританії, Гітлер і прем'єр-міністр Франції – є. Гітлер і керівник Польщі – є", – обурювався глава Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін пригадав Україні борги часів СРСР і зажадав грошей.

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