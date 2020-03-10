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10 березня • оновлено в 10:42
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Путін злісно накинувся на Польщу, звинувативши в змові з Гітлером

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Президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу у співпраці з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Глава Кремля в інтерв'ю ТАСС заявив, що поляки й німці домовилися разом захопити та поділити Чехословаччину.

"І вони (Польща – Ред.) з ним працювали, з Гітлером, неодноразово зустрічалися, здали Чехословаччину. Польща разом із Гітлером поділила цю Чехословаччину, і, по суті, домовилися з ними про введення військ до Чехословаччини. Єдине, що німці їм сказали, Гітлер сказав: "Тільки не в один день з нами, не будемо одне одному заважати, ми не претендуємо на те, на що ви претендуєте – на Тешинську область". Це пряма змова", – повідомив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Також Путін намагався виправдати диктатора СРСР Йосипа Сталіна, який нібито не причетний до початку Другої світової війни. Водночас він назвав політиків із Європарламенту "обмеженими", які ухвалили резолюцію, де стверджувалося, що саме СРСР і Німеччина розв'язали ДСВ.

"Ну, розумієте, це ж обмежені люди, які читати-писати не вміють. Несуть всяку фігню в Європарламенті щодо однакової відповідальності Гітлера й Сталіна. Дурня це собача просто. Треба подивитися хронологію розвитку подій, починаючи з 1919-18 років, як це все відбувалося. Хто і які підписував документи з Гітлером. До речі, Сталін, як би до нього не ставитися, він тиран там і так далі, але він не заплямував себе прямими контактами з Гітлером, і немає жодного підпису Сталін – Гітлер. А ось Гітлер і прем'єр-міністр Великобританії, Гітлер і прем'єр-міністр Франції – є. Гітлер і керівник Польщі – є", – обурювався глава Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін пригадав Україні борги часів СРСР і зажадав грошей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а что не так? Польша, в 1938 году, вместе с Германией делила Чехословакию и заняла Тешинскую область. разве этого не было????
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули, хватит визжать, пepдеть и рыгать от злости, ОПРОВЕРГНИТЕ ФАКТАМИ слова Путина! ДОКАЖИТЕ, что он врет! Слабо?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Spiridonov Alexandr, нет у вас фактов, ни одна резолюция это не факт! Данная резолюция - вообще попытка стран, воевавших на стороне гитлера, обелить себя! Дескать, не такой уж гитлер и упырь, если Сталин тоже упырь, а мы не так уж и не правы, что воевали на стороне гитлера! Вам заcpaли мозги, а вы этого даже не понимаете! И не надо меня сейчас сталинисткой называть, я про Сталина знаю все и иллюзий не питаю
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кристина Стефанова, Можно не трудится доказывать, есть резолюция Европарламента, никто не обязан верить сказочкам вашего Плешивого.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗАКОМПЛЕКСОВАНОЕ КРЕМЛЁВСКОЕ Ч М О ПутЕн ху*ло!!! =))) Пытается отвлечь КАКЦАП.СКИХ НИ ЩЕБРОДОВ, всяким БРЕДОМ о В.М В.,от КАТАСТРОФИЧЕСКОГО состояниЯ в экономике и бюджете РФ!!!!=))
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Serov Oleg
Serov Oleg
Victor Ideiniy, идиот,где пропадал,в дурке?
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