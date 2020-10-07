Путін зізнався, що відмовився від пива через "зростаюче черево"

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що намагається не пити пиво, оскільки від нього росте живіт.

В інтерв'ю для проекту ТАСС "20 запитань Путіну" президент РФ заявив, що його робота накладає відбиток на його спілкування з близькими і друзями. Заключна частина інтерв'ю була опублікована 7 жовтня, в день народження Путіна.

На питання, чи може він дозволити собі зустрітися з друзями, наприклад, в барі за кухлем пива, Путін відповів, що обмежує себе у вживанні цього напою.

"Звичайно, є обмеження. Я намагаюся пиво не пити останнім часом. Черево зростає", – сказав він.

При цьому президент РФ зазначив, що, незважаючи на обмеження, робота дає йому істотну віддачу в моральному плані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін в середу, 7 жовтня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 68 років.