Путін зізнався, що поранені на Донбасі стоять у нього перед очима

Президент Росії Володимир Путін на традиційному щорічному брифінгу з головними редакторами російських ЗМІ зізнався, що поранені на Донбасі стоять у нього перед очима.

Як повідомив у Twitter журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін пообіцяв "не залишити" Донбас, незважаючи ні на що (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене перед очима стоять люди, які отримали травми та каліцтва на Донбасі", – сказав він.

За словами Путіна, російська влада і ЗМІ повинні подумати про наслідки будь-якого свого кроку, адже "на наших із вами плечах величезна відповідальність за Росію загалом".

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