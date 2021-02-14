Путін зізнався, що поранені на Донбасі стоять у нього перед очима
Президент Росії Володимир Путін на традиційному щорічному брифінгу з головними редакторами російських ЗМІ зізнався, що поранені на Донбасі стоять у нього перед очима.
Як повідомив у Twitter журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін пообіцяв "не залишити" Донбас, незважаючи ні на що (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У мене перед очима стоять люди, які отримали травми та каліцтва на Донбасі", – сказав він.
За словами Путіна, російська влада і ЗМІ повинні подумати про наслідки будь-якого свого кроку, адже "на наших із вами плечах величезна відповідальність за Росію загалом".
Путін – про Донбас: У мене перед очима стоять люди, які отримали травми та каліцтва на Донбасі. Але на наших із вами плечах величезна відповідальність за Росію загалом. І ми повинні подумати про наслідки будь-якого нашого кроку. Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що. pic.twitter.com/43C5EksxsK– Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 14, 2021
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Путін пообіцяв, що буде й надалі підтримувати так звані "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.
На запитання представниці RT Маргарити Сімоньян про те, чи планує Росія "продовжити підтримувати самопроголошені республіки на сході України", Путін заявив, що "Донбас не кинуть".
Також із журналістами обговорювалися події в Білорусі, США та можливе закриття YouTube в Росії. Путін уточнив, що в російської влади немає планів щодо закриття цієї соцмережі.
Глава РФ відповів на питання головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Російські лікарі не знайшли ніяких доказів цьому, сказав він.