Путін зібрався відвідати окупований Крим: який план "вояжу"

Президент Росії Володимир Путін зібрався з поїздкою в окупований Крим, щоб взяти участь у закладці нових російських бойових кораблів.

Подія пройде 16 липня на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Завтра головне – те, що президент працюватиме в Криму, він візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ", – підкреслив він.

За словами Пєскова, після Путін також візьме участь у нараді в форматі відеоконференції "з іншими нашими суднобудівними" компаніями, де цього ж дня теж будуть закладати нові кораблі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін заявив, що погіршення відносин між Україною і Словенією нібито ніяк не пов'язане з окупацією Криму.