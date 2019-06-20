Путін зганьбився в прямому ефірі через будівництво моста

Президент Росії Володимир Путін осоромився під час "прямої лінії", говорячи про будівництво моста через річку Лену в Якутії.

Як передає МБХ-медіа в телеграм-каналі, Путін процитував свої ж слова, відповідаючи на питання росіян.

Так, в 2012 році Путін говорив: "Для розвитку міста треба, звичайно, вирішити рано чи пізно".

Тепер же він знову повторив свою "відмазку": "Рано чи пізно це питання потрібно буде вирішити, і якомога раніше".

Володимир Путін скріншот

"Цікаво, що буде ще через сім років?" - цікавиться ресурс, відзначаючи, що проект в Якутії не могли реалізувати через будівництво Кримського моста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін ледь не розплакався в прямому ефірі, відповідаючи на питання про те, за що йому соромно в своєму житті.

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