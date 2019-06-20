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Путін зганьбився в прямому ефірі через будівництво моста

5.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін осоромився під час "прямої лінії", говорячи про будівництво моста через річку Лену в Якутії.

Як передає МБХ-медіа в телеграм-каналі, Путін процитував свої ж слова, відповідаючи на питання росіян.

Так, в 2012 році Путін говорив: "Для розвитку міста треба, звичайно, вирішити рано чи пізно".

Тепер же він знову повторив свою "відмазку": "Рано чи пізно це питання потрібно буде вирішити, і якомога раніше".

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Володимир Путін

Володимир Путін

скріншот

"Цікаво, що буде ще через сім років?" - цікавиться ресурс, відзначаючи, що проект в Якутії не могли реалізувати через будівництво Кримського моста.

Путін зганьбився в прямому ефірі через будівництво моста

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін ледь не розплакався в прямому ефірі, відповідаючи на питання про те, за що йому соромно в своєму житті.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Читаешь укр сми, создаётся впечатление, что за его общением с россиянами, в нэньке следили больше чем в России. Путин президент Украины? вроде нет.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы смотрите прямой эфир с Темнейшим??? Куда сбу смотрит??? Нация д*билов!!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Надо было Путину спросить про стеклянный мост)
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