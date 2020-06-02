Путін зганьбиться на параді Перемоги 24 червня – Зубов

Парад Перемоги в Москві 24 червня стане ганьбою президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов. "У будь-якому випадку те, що відбувається – це ганьба. А якщо після цього параду ще і буде спалах захворюваності, а він, напевно, буде, то це буде ще більша ганьба", – зауважив він.

Політик нагадав про те, що на параді з об'єктивних причин, в тому числі через карантин, не будуть присутні лідери провідних країн світу, що є додатковим фактором "ганьби" Путіна.

"Мені здається, що він, бідний, просто заплутався. Мені його навіть трошки шкода. Але нас шкода ще більше", – сказав опозиціонер.

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, російський парад до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться в Москві 24 червня. Парад на 9 травня скасували ще в квітні в зв'язку з пандемією коронавірусу.