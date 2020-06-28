Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті. Відео

Президент РФ Володимир Путін визнав, що в 90-ті роки західні країни врятували Росію від голодної смерті.

Про це він розповів в інтерв'ю російському телеканалу. Відео в Twitter опублікував журналіст Дмитро Смирнов.

"Я думаю, що Росія все переживе, все переможет і вистоїть. Питання тільки – якою ціною? Якщо згадати 90-ті, звичайно, було б дуже важко. Нам же гуманітарну допомогу в 90-і надсилали як найбіднішій країні світу. Щоб з голоду не помирали! Ось ми як жили!" – сказав глава Кремля.

У мережі були розгнівані такою заявою Путіна, відзначаючи, що російська влада сама довели народ до такого стану.

"Володимир Володимирович так часто говорив про дев'яності, що дев'яностим довелося повернутися назад", "Пора вже припинити посилатися на 90-і. Тоді зубожів простий народ, але не як не номенклатура, стара та нова. Отже, не варто говорити, що хтось з 90-х вивів країну", "Допомогу надсилали, а ми її вам продавали! Ось як жили!", "І хто ж ці погані люди, які влаштували свавілля 90-х, розграбували, що приватизували і розвалили країну? Чи не ті ж самі, хто безжально знищував народ за принципом, не вписався в ринок – помри? Ті ж самі хто і до цього дня сидить в сенаті, думі, адміністрації президента", "Вірним шляхом йдеш товариш Пу, завдяки твоєму правлінню скоро знову нам гуманітарну допомогу будуть надсилати", – писали в коментарях.

Путін: Я думаю, що Росія все переживе, все переможет і вистоїть. Питання тільки - якою ціною? Якщо згадати 90-е, звичайно, було б дуже важко. Нам же гуманітарну допомогу в 90-е надсилали як найбіднішій країні світу. Щоб з голоду не помирали! Ось ми як жили! pic.twitter.com/VoXI4GSKNR - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 28, 2020

Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті Скріншот

Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті Скріншот

Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті Скріншот

Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті Скріншот

Путін згадав, як Захід врятував Росію від голодної смерті Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли фотографію, на якій Володимир Путін в оточенні глав дев'яти інших країн, проте президент Росії з них самого маленького росту.