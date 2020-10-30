Путін здивував мережу нервовою поведінкою: відео з паперами стало вірусним

У мережі набирає популярності відео з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому зняли, як він дивно перекладав папери з місця на місце і нервував.

Інцидент трапився на інвестиційному форумі в четвер, 29 жовтня. Президент РФ, вдаючи, що слухає доповідь посадовця, нервово перебирав папери (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як Путін спочатку бере велику папку і вкладає в неї документи. Потім він витягує їх і перекладає на іншу сторону. Через кілька секунд він знову бере папери, скріплює їх і кладе знову в папку. Врешті-решт він відкладає документи, але бере ручку і інші папери.

У коментарях до публікацій користувачі висміяли поведінку президента РФ. Зокрема, на Twitter-сторінці "Розбираються. Потерпіть" коментатори припустили, що такі дії президента – це наслідки "довгого сидіння в бункері" або побічні ефекти від препаратів, деякі запропонували дати Путіну кубики, частина вважала, що президент зайнятий "найважливішими справами в країні".

"Дах їде, не знає що робити", "Поведінка така у людей, які зловживають речовинами, я бачила багато разів", "Все, гірше вже не буде, розходимося", "Двійник збожеволів. Де санітари?", "Діловий, як горобець на смітнику", "Він нормальний хоч?", "Соловей ж все натякає. А тут можливо що "ліки дають побічний ефект", "Це старече", "Банкетний знову забув таблетки випити", "Один з синдромів нав'язливих станів. Або тупо не готовий", "Це дуже схоже деменцію, що починається", Ні, не деменція. Наколотий купою препаратів, позначається на моториці", – пишуть в мережі.

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

"Розбираються. Потерпіть" / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі потролили Путіна перед візитом в Абу-Дабі через перероблений у Саудівській Аравії гімн РФ.