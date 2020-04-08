Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями. Правда, самої Росії в ті часи ще не існувало, так що в мережі почала з'являтися велика кількість фотожаб на цю тему.

Свою заяву Путін зробив 8 квітня під час селекторної наради. За його словами, країна не раз проходила через серйозні випробування, мовляв, і печеніги її терзали, і половці.

"Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім упоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну", – сказав він.

Однак, набіги печенігів на Київську Русь припинилися в 1036 році, коли їх війська були розбиті під Києвом князем Ярославом. Половці ж нападали на Русь з XI до XIII століття. Зі свого боку, Російське царство почало так називатися тільки в 1547 році, а Росією – аж у 1654. І навіть князівство Московське почало розвиватися в середині ХІІІ століття.

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @FeyginMark

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @Gnuskov

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @JaneAlien

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @vitiok_CCCP

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @ZavPolit

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @QUBIRELLO

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @alexandrbelikof

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів @golovotyapstvo

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів Valera Vidyakin

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів Aleksey Leonenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков купив собі "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19. Медики ж сходяться на тому, що ця річ не більше, ніж спроба заробити на паніці.

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