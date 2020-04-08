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9 квітня • оновлено в 06:33
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Путін збрехав, що Росія "впоралася" з печенігами: мережу заповнили фотожаби

17.1т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями. Правда, самої Росії в ті часи ще не існувало, так що в мережі почала з'являтися велика кількість фотожаб на цю тему.

Свою заяву Путін зробив 8 квітня під час селекторної наради. За його словами, країна не раз проходила через серйозні випробування, мовляв, і печеніги її терзали, і половці.

"Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім упоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну", – сказав він.

Однак, набіги печенігів на Київську Русь припинилися в 1036 році, коли їх війська були розбиті під Києвом князем Ярославом. Половці ж нападали на Русь з XI до XIII століття. Зі свого боку, Російське царство почало так називатися тільки в 1547 році, а Росією – аж у 1654. І навіть князівство Московське почало розвиватися в середині ХІІІ століття.

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@FeyginMark

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@Gnuskov

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@JaneAlien

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@vitiok_CCCP

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@ZavPolit

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@QUBIRELLO

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@alexandrbelikof

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

@golovotyapstvo

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Valera Vidyakin

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Путін осоромився з заявою про Росію, яка перемогла печенігів

Aleksey Leonenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков купив собі "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19. Медики ж сходяться на тому, що ця річ не більше, ніж спроба заробити на паніці.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Росія - країна-агресор
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
v valerii
v valerii
Путину борода идеть
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
дИды вАивали, печенегов гоняли ))) . Прав был ДЖ. Оруэлл- "Тот кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот кто управляет настоящим, управляет прошлым" Залесье вернулось в светлое прошлое. Непредсказуемое прошлое ))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Ну нечем мокше гордиться, чего пристали?
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2 из 3 ответов | показать все
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Кристина Cтефанова, а мне вот слово "русский"тоже кажется оскорбительным..Русский-это пьяница,жестокий,ленивый ,коварный и подлый человек..Впрочем,ты об этих чертах как раз и написала..Они очень подходят твоему племени.Молодец!))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Кристина CтаКанова, МОКШИ это неоскорбление, это ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА!!! =)) МОКШИ это племя мордовской народности, НЕ СЛОВЯНСКОГО угро-финской происхождения. Которое обитало на територии, где через много веков, возникнет деревня Москва, одноименна племени!!!! =)))
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