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"Путін збожеволів": Ілларіонов розкрив підступну рису російського президента

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Російський президент Володимир Путін не зійшов з розуму, навпаки, його мозок працює, як комп'ютер, але він працює проти країни.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив радник Путіна з економічних питань в перші п'ять років його президентства Андрій Ілларіонов, зазначивши, що часто чує твердження про психічне нездоров'я глави Кремля, але абсолютно з ними не згоден.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Кожен раз, коли я чую якісь коментарі або заяви: Путін збожеволів, Путін відірвався від дійсності, Путін не розуміє, що відбувається, Путін живе в XIX столітті. Це все нісенітниця, і це результат в кращому випадку щирої помилки тих людей, хто робить відповідні заяви", – каже Ілларіонов.

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Для Путина люди - мусор

Колишній радник Путіна, вважає його одним з найбільш раціонально мислячих людей.

"Він малоемоційний, але голова у нього працює як комп'ютер. На жаль, цей чудовий комп'ютер працює проти країни, проти Росії, проти російського громадянського суспільства, проти стратегічного успіху нашої країни і нашого народу. Але це, безумовно, абсолютно не рядовий розум, який просто працює проти країни", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін схвалив наказ відкрити вогонь по захопленій терористами школі в Беслані в 2004 році, внаслідок чого загинуло 334 заручника, більшість з них діти.

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Росія
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вот это да! Вы создали эталон перевирания смысла - в названии и тексте.
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