Ох, і корчить пацанву! Вовчим нюхом чують, що на цей раз прилетить капітально, а Байден – НЕ дядечко Донні, який дозволяв "прекрасним хлопцям" кримінальні витівки. Тому і грають на випередження з риком і скалячись. Після смачного плювка в обличчя Жозепа Боррелю, Лавров набрав слини і харкнув в бік Брюсселя, заявивши, що в разі спроби введення нових санкцій проти Москви, Кремль готовий до розриву відносин з усім Євросоюзом.

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"В случае, если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в интервью пропагандисту Соловьеву.

Слово "война" все чаще и чаще вылетает из пасти гангстера со Смоленской площади. Ведь враждебный мир войны – самый комфортный для желающих "что-то там повторить". Просто постсоветские дикари не в состоянии что-либо произвести для нормальной мирной жизни; они вообще ничего не производят, кроме ненависти к внешнему миру, который, сволочь такая, вечно живет лучше них. Там и медицина, и технологии, и человеческая жизнь – все на ином уровне, а в пещере даже за слово "здравствуйте" можно лишиться шерстяной головы. Здесь любят ненавидеть. И потом, зачем что-то изобретать, когда всегда можно украсть? "Цап-царап! - как гордо говорит плешивый вождь. – И что вы нам сделаете? Войну объявите? – так мы к ней всегда готовы. Многомахательные ракеты для того и слепили из говна и палок, чтобы при первом удобном случае метнуть в разные стороны, а то вам, сволочам изнеженным, слишком сладко живется. Не лезьте к нам, волчары позорные, мы на этой части суши поселились, ядерными боеголовками обложились, и теперь до скончания века будем тут смердеть, как бы вы нас ни презирали. И, если что – нам терять нечего, а, согласно нашей религии выживальщиков – мы точно, в случае чего, попадем в рай, а вы просто сдохнете…"

Горячая война еще не началась, а в Новосибирской области уже планируют вводить электронные продуктовые карточки. Зампредседателя совета Антон Тыртышный заявил, что, согласно опросам, 8% жителей Новосибирска не хватает денег на еду. Только по официальным данным, которые занижаются всегда, за чертой бедности находится 14% новосибирцев: более 400 тысяч человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, который в регионе не дотягивает и до 12 тыс. рублей – что-то в районе 170 долларов. И это только один регион, а ведь есть и другие, ничуть не успешнее. Россия голодает под фейковые речи о величии и исторических победах. И, глядя на картину необъявленного голодомора, сытые политические барыги готовятся к новой схватке с Западом за право называться "еще одним геополитическим полюсом". На то, что в такой парадигме никто в цивилизованном мире уже не мыслит – обитателям ядерного козлятника плевать. У них свои представления о мироустройстве. На их политической карте мира Беларусь должна войти в состав империи уже в ближайший год-два. Дожимать Лукашенко надо срочно, и вот уже в конце февраля может состояться очередная встреча между двумя заклятыми диктаторами – любящими друг друга до гроба.

Поглощение Беларуси даст Кремлю преимущество в будущей битве за Украину, которую Путин жаждет за космы притащить в состав империи, дабы выбить вольный дух окончательно. Россиянам чекисты хребет уже переломали, те сидят тихо, как мышки, и даже мысль о включении фонарика под одеялом доводит их до состояния панической атаки. Путин, как истинный маньяк, помешался на Украине. Призрак Майдана приходит к нему по ночам. Поэтому все оставшееся время своего правления (а сколько ему осталось – не знает никто) Путин посвятит укрощению строптивой Украины. На алтарь своего гнева он готов положить всё и всех. Он уже не верит в то, что удастся смягчить санкции, и полон решимости перейти к сценарию жесткого противостояния с Западом. Заход Юлии Навальной на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне – последняя попытка убедить европейский политический истэблишмент в возможность "перезагрузки", но даже она выглядит бледно и беспомощно. Игра с агентом Навальным не убедила ни Евросоюз, ни США, невзирая на вовлечение в этот срам европейских фигур первой величины – Меркель и Макрона. Теперь спец-оппозиционер томится в спец-заточении, проявляя лакмусом последних отчаянных несогласных, способных отозваться на призыв и выйти на улицу. Скоро одних пересажают, других - перепишут, третьи – попрячутся, и воцарится в пещере полная путлохерия с благорастворением тоталитарной вонищи. В таком состоянии можно прожарить мозги населению милитаристской риторикой, и поставить под ружье, мобилизовав все живое во имя победы над проклятым Западом…

Ну, а пока для расслабухи лопоухой клиентуры на информационный манеж выпущены клоуны-политологи и дрессированные блогеры, наперебой рассказывающие публике небылицы о неизлечимом Паркинсоне у Путина и готовящемся "Большом трансфере" в случае безвременной кончины бункер-фараона. Огорчитесь, ушастики: крыса у вас здоровая, и под себя не ходит. Ваше тявканье "мы здесь власть" её не впечатляет, а разозлить её способна только излишняя мягкость карателей, которые недостаточно жестко ломают ваши кости. Крыса жаждет наказать каждого, кто посмеет подумать о ней, как о крысе. Мучительно наказать. Вот сейчас отыграют последний спектакль с Навальным и его "волшебными фонариками", вернется из Европы Юленька с пустыми ручонками – и весь этот балаган можно будет закрывать. Недаром плешь-опарыш заёрзал в интернет-пространстве, рассказывая о готовности отключить пещеру от мировой сети. Это будет последнее, что он сделает перед закрытием проекта "цивилизованная Россия". Сразу после этого скрепная территория превратится в запаянную консервную банку, внутри которой будет что-то вечно копошиться и взрываться, а сама она будет тикать, как бомба замедленного действия, с которой лучше не соприкасаться.